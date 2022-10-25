https://ukraina.ru/20221025/1040109140.html

Воздушная тревога во время визита президента ФРГ, перемены в НБУ. Главное на Украине на 12:00 25 октября

Воздушная тревога во время визита президента ФРГ, перемены в НБУ. Главное на Украине на 12:00 25 октября - 25.10.2022 Украина.ру

Воздушная тревога во время визита президента ФРГ, перемены в НБУ. Главное на Украине на 12:00 25 октября

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T12:00

2022-10-25T12:00

2022-10-25T13:14

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В Киеве объявили воздушную тревогу после приезда президента Германии. ВСУ разрушили школы и поликлинику на освобожденных территориях. Назначен новый заместитель главы Нацбанка УкраиныВоздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти.«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», — говорится в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.Ранее представитель президента ФРГ заявил, что Штайнмайер во вторник прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским.«Мое послание народу Украины таково: вы можете рассчитывать на Германию! Мы продолжим поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», — процитировала в своем твиттере заявление Штайнмайера представитель президента Керстин Гаммелин. Президент также обратился к гражданам Германии и призвал посмотреть на ситуацию «глазами украинцев», а также отметил необходимость помогать им и поддерживать их, несмотря на трудности, которые в связи с ситуацией на Украине испытывает Германия.Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине.До этого он отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.По словам российского германиста, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина, визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева.«Подобный демарш Штайнмайера — это свидетельство того, что в Берлине, во-первых, по-прежнему считают легитимным режим Зеленского. После таких жестких мер со стороны Киева — визит политиков такого уровня, на мой взгляд, это признание верховенства Киева в данной ситуации. То есть, по сути дела, Германия представляет собой в данной ситуации, скорее, не субъектный статус в европейской политике, а, по сути, ее политика носит сервильный характер в отношении (Киева. — Ред.)», — сказал эксперт.По словам Камкина, фигура федерального президента является символической по немецкому законодательству.Обстрелы ДонбассаЗа истекшие сутки представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в СЦКК сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На Донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм.На Ясиноватском – артиллерию 155 мм.На Горловском – артиллерию 155 и 152 мм, танк.Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 92 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Ольгинка.По данным штаба обороны ДНР, при обстреле украинскими войсками в Куйбышевском районе Донецка был ранен мужчина. Кроме того, было повреждено здание школы. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле Никитовского района города украинскими войсками также пострадало здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника и школа."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден ряд социальных объектов Никитовского района Горловки, расположенных по улице Черняховского: управление труда и социальной защиты населения Никитовского района города Горловка, здание поликлиники, школа № 30. Информация о разрушениях продолжает поступать", - написал он в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".При этом потери Вооруженных сил Украины в боях с подразделениями Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ за минувшие сутки составили до 50 человек. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Кроме того, уничтожено три танка ВСУ и шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, в воздухе сбит один беспилотный летательный аппарат.В свою очередь Народная милиция ЛНР отчиталась, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, три танка, артиллерийскую установку, четыре бронетранспортёра."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, артиллерийская установка, четыре бронетранспортёра, девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в телеграм-канале ведомства.Новое руководство НацбанкаНовым заместителем главы Нацбанка Украины (НБУ) избран Дмитрий Олейник, ранее занимавший пост гендиректора директората во вопросам экономической политики офиса Владимира Зеленского, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.В соответствии с законом Украины "О Национальном банке Украины", у председателя НБУ шесть заместителей, которые назначаются на должности и увольняются с должностей советом Нацбанка по представлению председателя национального банка.Глава НБУ Андрей Пышный, комментируя новое назначение, отметил, что "многолетний и практический опыт работы Олейника в банковской сфере" усилит команду регулятора, выразил надежду, что его знания будут способствовать преодолению вызовов, которые сейчас стоят перед банком.По информации банка, Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года. На протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках. Начиная с 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Сбербанка.Известно, что в 2019 году работал директором департамента финансовой политики минфина Украины. С мая 2021 года и до назначения в НБУ занимал пост гендиректора директората по вопросам экономической политики офиса Зеленского.Верховная Рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный. Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья после того, как ему объявили подозрение за деятельность в должности главы другого государственного банка - "Укргазбанка".

https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html

https://ukraina.ru/20221024/1040084903.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, днр, лнр, всу, нацбанк, германия, президент, тревога, визит, киев, владимир зеленский