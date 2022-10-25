https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html

Ядерный терроризм, новая тактика атаки, выпрашивание денег. Главное на Украине на утро 25 октября

Ядерный терроризм, новая тактика атаки, выпрашивание денег. Главное на Украине на утро 25 октября - 25.10.2022 Украина.ру

Ядерный терроризм, новая тактика атаки, выпрашивание денег. Главное на Украине на утро 25 октября

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T09:00

2022-10-25T09:00

2022-10-25T10:00

украина

помощь

россия

бомба

небензя

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захарова

сша

обстрелы

всу

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Небензя предупредил, как в России оценят применение Киевом «грязной бомбы». ВСУ стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции. Украина рассчитывает получать $4−5 млрд бюджетной помощи в месяцПостпред при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, где сообщил, что применение Киевом так называемой «грязной бомбы» будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма.Небензя сообщил Гутерришу, что Минобороны РФ «получило информацию, что данная провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран».В связи с этим, согласно документу, Россия «призывает западные страны оказать влияние на режим в Киеве, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности».Кроме того, РФ «призывает генсекретаря ООН сделать все, что в его силах, для предотвращения совершения этого чудовищного преступления».Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением «грязной бомбы». Обсуждение пройдет в закрытом формате.Накануне российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Цель — обвинить Россию в том, что она якобы применила оружие массового уничтожения на Украине, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной «грязной бомбы» радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Несмотря на предупреждения России госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что власти США намерены продолжить поддерживать УкраинуКак следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенного по итогам данных консультаций, Блинкен в разговоре «подтвердил неизменную поддержку Украины Соединенными Штатами в свете... высказываний, касающихся так называемых "грязных бомб" на Украине». Руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил о готовности США «работать с союзниками и партнерами с целью дальнейшего удовлетворения потребностей Украины в военной помощи».Блинкен ранее в этот же день также обсудил вопросы, касающиеся поддержки Украины, с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США потратить время и проанализировать данные, которые предоставила Россия о подготовке Украиной провокации.Она указала, что американский истеблишмент «знает все, что творится в любой точке мира», «они наводят порядки везде… кроме одного — они не знают, от чего погиб президент США», имея в виду причины убийства президента США Джона Кеннеди.Захарова напомнила, что для ядерной энергии, для радиации нет границ, которые она бы переходила «по паспорту, с визой или по чьему-то разрешению. Это коснется всех».По ее словам, США с партнерами «должны отложить все свои дела, они должны сесть за те материалы, которые озвучила, передала российская сторона в ходе телефонных разговоров, публично, и проанализировать её».«Потому что под их непосредственным руководством, я сейчас говорю про англосаксонский дуэт, вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте», — указала она.В свою очередь глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно заявлений с российской стороны о намерении Украины осуществить провокацию с использованием «грязной бомбы» и утверждений западных стран о ложности этих обвинений.Отвечая на просьбу журналиста газеты «Иомиури» прокомментировать подобные заявления России и западных стран, глава японского МИД лишь констатировал наличие таких позиций, добавив, что «США, Великобритания и Франция заявили, что подобные обвинения со стороны РФ являются ложными и любые подобные заявления должны быть отвергнуты».«Что касается японской позиции... я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого», — подчеркнул Хаяси.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в сумме семь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК.Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Для обстрелов также применялись 155-мм артиллерийские орудия натовского образца. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (8 ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (5 снарядов)», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Огнем украинской армии в поселке Белокуракино частично разрушено здание железнодорожного вокзала. В Золотом-2 разрушены два жилых дома, еще один поврежден в Старобельске.По словам вернувшегося из украинского плена сержанта из ДНР Алексея Шалыгина, украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции.«Кардинально, можно сказать (поменялся стиль военных действий. — Ред.). То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали (ездить. — Ред.) на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают: или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками», — сказал военнослужащий.По его словам, под прикрытием крупнокалиберных пулеметов противник подходит вплотную, причем украинские военные «подтянулись» и в стрелковом бою.«У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались — буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации: так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же —две минуты — полетели туда мины, пулемет замолчал, всё. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли», — сообщил сержант.В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал ответы на украинские обстрелы новых российских регионов.«Мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его телеграм-канале.При этом он считает необходимыми более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет.«У Европы нет сил, что они, своих элгэбэтэшников отправят воевать с нами? ...Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — пообещал глава Чечни.Кадыров также назвал происходящее на Украине войной христиан и мусульман с сатанизмом и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?»Военная помощьУкраина рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 млрд долларов. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский в интервью германской редакционной группе «Функе».Во вторник в Берлине пройдет конференция, посвященная вопросам будущего восстановления Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. Они назвали восстановление страны задачей поколений и призвали разработать «план Маршалла» для этих целей.Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин уже обсудили по телефону новый пакет военной помощи Киеву.Телефонный разговор с американским коллегой Энтони Блинкеном провел и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как он сообщил в Twitter, они «акцентировали внимание на поставках средств ПВО и боеприпасов».По сведениям газеты «Файнэншл таймс» , бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему хочет оставаться одним из ключевых сторонников Украины на международной арене, в связи с чем намерен добиваться американских заверений в продолжении помощи киевским властям.Экс-глава британского правительства рассчитывает, что руководство правящей Демократической партии и оппозиция в лице республиканцев займут одинаковую позицию по данному вопросу.Согласно изданию, в последние дни в высших эшелонах власти Соединенного Королевства обсуждалась возможность назначения Джонсона на роль спецпредставителя премьер-министра страны по Украине, однако дискуссии не привели к конкретному результату. Планировалось, что Джонсон мог взять под свой контроль ситуацию с реализацией международного плана по восстановлению Украины.Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло также продолжит поставки вооружений Украине, передала газета «Афтонбладет».Петерссон отметил, что Украина действует «в полном соответствии с нормами Устава ООН», а спецоперация РФ «является причиной, по которой Норвегия оказывала и будет оказывать поддержку Украине вооружением и другой помощью».Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что администрация США намерена «поддерживать Украину столько, сколько нужно» и при необходимости готова вновь обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных средств, предназначенных для помощи Киеву. «Сегодня нет никаких дополнительных запросов на финансирование, о которых я мог бы рассказать. Так что у меня нет ничего определенного... Я лишь могу сказать, что президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Если для этого потребуется опять обращаться к Конгрессу, говорить [с законодателями] о дополнительном финансировании, мы, без сомнений, будем готовы это сделать, как это было в прошлом», — сказал он.Весной американский Конгресс выделил администрации 40 млрд долларов на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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