https://ukraina.ru/20221025/1040094527.html

США открестились от решения ввести войска на Украину

США открестились от решения ввести войска на Украину - 25.10.2022 Украина.ру

США открестились от решения ввести войска на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает выступать против отправки войск на Украину, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:20

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интервенция

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Так он прокомментировал недавний сюжет телеканала CBS, в котором командир дислоцированной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США подтвердил готовность к интервенции на Украину в случае нового витка эскалации конфликта.По словам Кирби, Байден «не менял» своего решения по поводу неучастия военных в этом конфликте."Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины", — сказал Кирби.Заявление командира американских десантников прозвучало на фоне информации о подготовке киевским режимом теракта с использованием «грязной» ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этом Россию.

https://ukraina.ru/20221022/1040031646.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, сша, россия, интервенция