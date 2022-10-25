США открестились от решения ввести войска на Украину - 25.10.2022 Украина.ру
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США открестились от решения ввести войска на Украину
США открестились от решения ввести войска на Украину - 25.10.2022 Украина.ру
США открестились от решения ввести войска на Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает выступать против отправки войск на Украину, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
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Так он прокомментировал недавний сюжет телеканала CBS, в котором командир дислоцированной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США подтвердил готовность к интервенции на Украину в случае нового витка эскалации конфликта.По словам Кирби, Байден «не менял» своего решения по поводу неучастия военных в этом конфликте."Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины", — сказал Кирби.Заявление командира американских десантников прозвучало на фоне информации о подготовке киевским режимом теракта с использованием «грязной» ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этом Россию.
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украина, новости, сша, россия, интервенция
Украина, Новости, США, Россия, интервенция

США открестились от решения ввести войска на Украину

07:20 25.10.2022
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает выступать против отправки войск на Украину, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал недавний сюжет телеканала CBS, в котором командир дислоцированной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США подтвердил готовность к интервенции на Украину в случае нового витка эскалации конфликта.
По словам Кирби, Байден «не менял» своего решения по поводу неучастия военных в этом конфликте.
"Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины", — сказал Кирби.
Заявление командира американских десантников прозвучало на фоне информации о подготовке киевским режимом теракта с использованием «грязной» ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этом Россию.
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 11:35
"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют КиевСША тратят деньги на вооружение Украины потому, что это в интересах НАТО и Запада. Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC сообщил президент США Джозеф Байден
 
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