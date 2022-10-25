https://ukraina.ru/20221025/1040094527.html
США открестились от решения ввести войска на Украину
США открестились от решения ввести войска на Украину - 25.10.2022 Украина.ру
США открестились от решения ввести войска на Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает выступать против отправки войск на Украину, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
украина
новости
сша
россия
интервенция
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Так он прокомментировал недавний сюжет телеканала CBS, в котором командир дислоцированной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США подтвердил готовность к интервенции на Украину в случае нового витка эскалации конфликта.По словам Кирби, Байден «не менял» своего решения по поводу неучастия военных в этом конфликте."Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины", — сказал Кирби.Заявление командира американских десантников прозвучало на фоне информации о подготовке киевским режимом теракта с использованием «грязной» ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этом Россию.
https://ukraina.ru/20221022/1040031646.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, сша, россия, интервенция
Украина, Новости, США, Россия, интервенция
США открестились от решения ввести войска на Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает выступать против отправки войск на Украину, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал недавний сюжет телеканала CBS, в котором командир дислоцированной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США подтвердил готовность к интервенции на Украину в случае нового витка эскалации конфликта.
По словам Кирби, Байден «не менял» своего решения по поводу неучастия военных в этом конфликте.
"Я не могу говорить по поводу высказываний командования 101-й воздушно-десантной (дивизии), я знаю, что они принимают участие в учениях НАТО с некоторыми из наших союзников, но президент был предельно ясен. Вооруженные силы США не будут воевать на территории Украины", — сказал Кирби.
Заявление командира американских десантников прозвучало на фоне информации о подготовке киевским режимом теракта с использованием «грязной» ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этом Россию.