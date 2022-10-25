"Не так принимают деньги": Гаспарян объяснил, почему Запад не хочет спонсировать Украину - 25.10.2022 Украина.ру
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"Не так принимают деньги": Гаспарян объяснил, почему Запад не хочет спонсировать Украину
"Не так принимают деньги": Гаспарян объяснил, почему Запад не хочет спонсировать Украину - 25.10.2022 Украина.ру
"Не так принимают деньги": Гаспарян объяснил, почему Запад не хочет спонсировать Украину
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Запад подумывает перестать тратиться на Украину
2022-10-25T05:30
2022-10-25T05:30
андрей мельник
олаф шольц
илон маск
запад
армен гаспарян
новости
украина
эксперт
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"Понимаете, если бы "хутор" (киевский режим — ред.) принимал деньги с покорностью олигофрена не лице и говорил - спасибо, что нищету, сирость и убогость мою вы понимаете правильно... А что исполняет "хутор"? Одна нецензурно послала Илона Маска. Второй нецензурно послал всю Германию, третий до Германии еще не успел доехать, а уже выкатил, что ему все должны", - сказал эксперт.По его словам, после таких событий Запад не понимает, почему должен спонсировать этих людей и страну.Вначале месяца 27-летняя жена советника президента Украины Михаила Подоляка Мелания Подоляк обругала матом американского миллиардера Илона Маска. Так она отреагировала на его публикацию в соцсетях, в которой миллиардер изложил свои мысли о том, как добиться мира на Украине. В частности, он предложил признать Крым за Россией, а на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провести новые референдумы о воссоединении с РФ под наблюдением ООН."Твое дело — „Старлинки“ давать и завалить *****", — высказалась женщина в адрес миллиардера в соцсетях.На прошлой неделе в Германию прибыл новый украинский посол - бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по вопросам санкций Алексей Макеев, который заменил на этом посту Андрея Мельника. Он сразу заявил, что Запад обязан отправлять Киеву "значительно больше" оружия.Его предшественник Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины - как, например, когда сказал, что канцлер Олаф Шольц "изображает обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного), хотя впоследствии извинился за свои слова. Среди последнего, Мельник оскорбил Маска за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей мельник, олаф шольц, илон маск, запад, армен гаспарян, новости, украина, эксперт
Андрей Мельник, Олаф Шольц, Илон Маск, Запад, Армен Гаспарян, Новости, Украина, эксперт

"Не так принимают деньги": Гаспарян объяснил, почему Запад не хочет спонсировать Украину

05:30 25.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкП/к "Форточка возможностей президента Зеленского"
П/к Форточка возможностей президента Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Запад подумывает перестать тратиться на Украину
"Понимаете, если бы "хутор" (киевский режим — ред.) принимал деньги с покорностью олигофрена не лице и говорил - спасибо, что нищету, сирость и убогость мою вы понимаете правильно... А что исполняет "хутор"? Одна нецензурно послала Илона Маска. Второй нецензурно послал всю Германию, третий до Германии еще не успел доехать, а уже выкатил, что ему все должны", - сказал эксперт.
По его словам, после таких событий Запад не понимает, почему должен спонсировать этих людей и страну.

"Денег больше не становится, затраты адские. В Великобритании собираются закрыть пабы. На этой волне выйдет новый премьер-министр и скажет – знаете что, я решил, что пёс с ним, что дети докеров и стекломойщиков не смогут нигде заправиться в ночь с пятницы на воскресенье, мы эти деньги отдадим "хутору". Как вы думаете, какой будет после этого рейтинг у партии?", - объяснил Гаспарян невозможность такой ситуации.

Вначале месяца 27-летняя жена советника президента Украины Михаила Подоляка Мелания Подоляк обругала матом американского миллиардера Илона Маска. Так она отреагировала на его публикацию в соцсетях, в которой миллиардер изложил свои мысли о том, как добиться мира на Украине. В частности, он предложил признать Крым за Россией, а на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провести новые референдумы о воссоединении с РФ под наблюдением ООН.
"Твое дело — „Старлинки“ давать и завалить *****", — высказалась женщина в адрес миллиардера в соцсетях.
На прошлой неделе в Германию прибыл новый украинский посол - бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по вопросам санкций Алексей Макеев, который заменил на этом посту Андрея Мельника. Он сразу заявил, что Запад обязан отправлять Киеву "значительно больше" оружия.
Его предшественник Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины - как, например, когда сказал, что канцлер Олаф Шольц "изображает обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного), хотя впоследствии извинился за свои слова. Среди последнего, Мельник оскорбил Маска за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Андрей МельникОлаф ШольцИлон МаскЗападАрмен ГаспарянНовостиУкраинаэксперт
 
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