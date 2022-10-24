https://ukraina.ru/20221024/1040076999.html

"А мы здесь живём": как НАТОвским оружием сносят дома в Донецке - спецрепортаж. Видео

"А мы здесь живём": как НАТОвским оружием сносят дома в Донецке - спецрепортаж. Видео - 24.10.2022 Украина.ру

"А мы здесь живём": как НАТОвским оружием сносят дома в Донецке - спецрепортаж. Видео

Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, который в данный момент находится в ДНР, показал последствия обстрелов натовским вооружением куйбышевского района Донецка.

2022-10-24T13:21

2022-10-24T13:21

2022-10-24T13:21

донецк

рсзо

обстрелы

видео

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Накануне ВСУ обстреляли Донецк, выпустив снаряды калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Подробности в нашем специальном репортаже!

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, рсзо, обстрелы, видео, видео