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Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину

Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину - 24.10.2022 Украина.ру

Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину

Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative

2022-10-24T12:55

2022-10-24T12:55

2022-10-24T13:11

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В частности, когда речь идёт об Украине, то одним из главных примеров лжи администрации Джо Байдена являются её утверждения о "неспровоцированном вторжении" России в эту страну, указывает автор.Карпентер напоминает, что в своём первом выступлении по поводу российской спецоперации на Украине Байден прямо заявил, что ввод туда российских войск был "неспровоцированным и неоправданным". На следующий день он назвал его "жестоким нападением на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости".По мнению Карпентера, российскую спецоперацию можно и нужно критиковать, однако навешивание на неё ярлыка "неспровоцированной" является "в лучшем случае введением в заблуждение, а в худшем — откровенной ложью.Публицист напомнил, что уважаемые аналитики в области международных отношений уже более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток вплоть до границы с Россией "плохо кончится, независимо от того, кто правит в Москве", поскольку этот шаг по своей сути представляет угрозу и затрагивает важные интересы России. Тем не менее, администрации Джорджа Буша, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена продолжали настаивать на вступлении Украины в НАТО, несмотря на многократные и постоянно усиливающиеся предупреждения Кремля о том, что такой шаг вызовет кризис.Критики, осмеливавшиеся утверждать, что такие действия Запада представляют собой неразумные провокации, подвергались шквалу критики со стороны администрации Байдена, любимое утверждение которой состояло в том, что они повторяют "тезисы Путина". Однако такой подход Вашингтона был "упрощающей клеветой", резюмирует Карпентер.

https://ukraina.ru/20220826/1038172736.html

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новости, спецоперация, сша, сми, политолог, джо байден, дональд трамп, барак обама, джордж буш, пропаганда