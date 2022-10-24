Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину - 24.10.2022 Украина.ру
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Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину
Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину - 24.10.2022 Украина.ру
Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину
Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
2022-10-24T12:55
2022-10-24T13:11
новости
спецоперация
сша
сми
политолог
джо байден
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В частности, когда речь идёт об Украине, то одним из главных примеров лжи администрации Джо Байдена являются её утверждения о "неспровоцированном вторжении" России в эту страну, указывает автор.Карпентер напоминает, что в своём первом выступлении по поводу российской спецоперации на Украине Байден прямо заявил, что ввод туда российских войск был "неспровоцированным и неоправданным". На следующий день он назвал его "жестоким нападением на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости".По мнению Карпентера, российскую спецоперацию можно и нужно критиковать, однако навешивание на неё ярлыка "неспровоцированной" является "в лучшем случае введением в заблуждение, а в худшем — откровенной ложью.Публицист напомнил, что уважаемые аналитики в области международных отношений уже более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток вплоть до границы с Россией "плохо кончится, независимо от того, кто правит в Москве", поскольку этот шаг по своей сути представляет угрозу и затрагивает важные интересы России. Тем не менее, администрации Джорджа Буша, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена продолжали настаивать на вступлении Украины в НАТО, несмотря на многократные и постоянно усиливающиеся предупреждения Кремля о том, что такой шаг вызовет кризис.Критики, осмеливавшиеся утверждать, что такие действия Запада представляют собой неразумные провокации, подвергались шквалу критики со стороны администрации Байдена, любимое утверждение которой состояло в том, что они повторяют "тезисы Путина". Однако такой подход Вашингтона был "упрощающей клеветой", резюмирует Карпентер.
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новости, спецоперация, сша, сми, политолог, джо байден, дональд трамп, барак обама, джордж буш, пропаганда
Новости, Спецоперация, США, СМИ, политолог, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш, пропаганда

Американский публицист раскрыл лживость утверждений о "неспровоцированном вторжении" России на Украину

12:55 24.10.2022 (обновлено: 13:11 24.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
В частности, когда речь идёт об Украине, то одним из главных примеров лжи администрации Джо Байдена являются её утверждения о "неспровоцированном вторжении" России в эту страну, указывает автор.
Карпентер напоминает, что в своём первом выступлении по поводу российской спецоперации на Украине Байден прямо заявил, что ввод туда российских войск был "неспровоцированным и неоправданным". На следующий день он назвал его "жестоким нападением на народ Украины без провокации, без оправдания, без необходимости".

Вскоре мантра "неспровоцированное" стала основным элементом нарратива, распространяемого [вашингтонской] администрацией и её союзниками в средствах массовой информации и среди рассуждающих о внешнеполитических событиях политиков

Тед Карпентер
Американский политолог
По мнению Карпентера, российскую спецоперацию можно и нужно критиковать, однако навешивание на неё ярлыка "неспровоцированной" является "в лучшем случае введением в заблуждение, а в худшем — откровенной ложью.
Публицист напомнил, что уважаемые аналитики в области международных отношений уже более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток вплоть до границы с Россией "плохо кончится, независимо от того, кто правит в Москве", поскольку этот шаг по своей сути представляет угрозу и затрагивает важные интересы России.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:16
Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" РоссииНегласное правило западных СМИ о том, что любое упоминание о "нападении" России на Украину должно сопровождаться словом "неспровоцированное", легко объясняется именно тем фактом, что США спровоцировали военные действия на Украине. Об этом заявил на днях в интервью новостному сайту Truthout американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Тем не менее, администрации Джорджа Буша, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена продолжали настаивать на вступлении Украины в НАТО, несмотря на многократные и постоянно усиливающиеся предупреждения Кремля о том, что такой шаг вызовет кризис.
Критики, осмеливавшиеся утверждать, что такие действия Запада представляют собой неразумные провокации, подвергались шквалу критики со стороны администрации Байдена, любимое утверждение которой состояло в том, что они повторяют "тезисы Путина". Однако такой подход Вашингтона был "упрощающей клеветой", резюмирует Карпентер.
 
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