Террорист Закаев рассказал о тесных связях с киевским режимом - 24.10.2022 Украина.ру
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Террорист Закаев рассказал о тесных связях с киевским режимом
Террорист Закаев рассказал о тесных связях с киевским режимом - 24.10.2022 Украина.ру
Террорист Закаев рассказал о тесных связях с киевским режимом
Глава так называемого госкомитета деоккупации Чеченской республики Ичкерия* Ахмед Закаев в опубликованном 24 октября интервью "Радио Свобода"** рассказал о своих контактах с киевским режимом
2022-10-24T12:50
2022-10-24T12:50
новости
ичкерия
чечня
украина
киевский режим
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На прошлой неделе Верховная Рада Украины признала территорию нынешней Чеченской Республики "временно оккупированной" Россией.В этой связи Закаев решил рассказать о том, как беглые чеченские террористы связаны с нынешними властями Украины.По его словам, он "очень часто" бывает в Киеве, где формируются "вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия".Живущий в Лондоне Закаев заявил, что спустя два дня после начала российской спецоперации, он и его сторонники начали формировать группы для участия в боевых действиях на стороне украинской армии. Закаев отметил, что этот процесс можно назвать "восстановлением вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия" на территории Украины. В настоящее время 63-летний Закаев имеет политическое убежище в Британии. Во времена первой и второй чеченских кампаний он был причастен к созданию и руководству бандформирований, принимал участие в боевых действиях против федеральных войск. В РФ на него заведены уголовные дела, в том числе за терроризм.Как отмечала в своем материале автор издания Украина.ру Виктория Титова, решение Рады признать Ичкерию было неожиданным даже для производителей общественных нарративов на Украине. Но при всей, на первый взгляд, бессмысленности этого решения парламентариев, по мнению экспертов для Украины случился очень опасный законодательный прецедент. *Деятельность организации запрещена в РФ**СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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новости, ичкерия, чечня, украина, киевский режим
Новости, Ичкерия, Чечня, Украина, киевский режим

Террорист Закаев рассказал о тесных связях с киевским режимом

12:50 24.10.2022
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© commons.wikimedia.org
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Глава так называемого госкомитета деоккупации Чеченской республики Ичкерия* Ахмед Закаев в опубликованном 24 октября интервью "Радио Свобода"** рассказал о своих контактах с киевским режимом
На прошлой неделе Верховная Рада Украины признала территорию нынешней Чеченской Республики "временно оккупированной" Россией.
В этой связи Закаев решил рассказать о том, как беглые чеченские террористы связаны с нынешними властями Украины.
По его словам, он "очень часто" бывает в Киеве, где формируются "вооруженные структуры Чеченской Республики Ичкерия".
Живущий в Лондоне Закаев заявил, что спустя два дня после начала российской спецоперации, он и его сторонники начали формировать группы для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.

"И с этого времени у нас продолжается процесс сотрудничества со многими структурами в Украине. И, конечно, сегодня мы уже заявляем о том, что четыре батальона уже сформированы и формируется пятый батальон", - сказал он.

Закаев отметил, что этот процесс можно назвать "восстановлением вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия" на территории Украины.
В настоящее время 63-летний Закаев имеет политическое убежище в Британии. Во времена первой и второй чеченских кампаний он был причастен к созданию и руководству бандформирований, принимал участие в боевых действиях против федеральных войск. В РФ на него заведены уголовные дела, в том числе за терроризм.
Как отмечала в своем материале автор издания Украина.ру Виктория Титова, решение Рады признать Ичкерию было неожиданным даже для производителей общественных нарративов на Украине. Но при всей, на первый взгляд, бессмысленности этого решения парламентариев, по мнению экспертов для Украины случился очень опасный законодательный прецедент.
*Деятельность организации запрещена в РФ
**СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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