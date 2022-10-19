"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии* - 19.10.2022 Украина.ру
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"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*
"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии* - 19.10.2022 Украина.ру
"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T15:12
2022-10-19T15:48
виктория титова
эксклюзив
украина
ичкерия
признание
независимость
эксперты
бужанский
рф
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Верховная Рада Украины сегодня приняла удивительное решение: признала независимость Ичкерии*. Решение было неожиданным даже для производителей общественных нарративов. Но при всей, на первый взгляд, бессмысленности этого решения парламентариев, по мнению экспертов для Украины сегодня случился очень опасный законодательный прецедент.Народный депутат Макс Бужанский объяснил почему: "Сегодня украинский парламент совершил большую ошибку, проголосовав за так называемое признание независимости Ичкерии*. Я за это не голосовал. Я считаю, что это голосование будет иметь крайне негативное последствие для нашей страны. Это очень приятно голосовать за вещи, которые идут во вред Российской Федерации. Сейчас 8 месяцев широкомасштабной агрессии РФ юридически базируется на нерушимости международно признанных границ. Если мы сейчас проводим это голосование, мы таким образом даем РФ колоссальную возможность рассказывать о том, что они могут свой фейковый референдум в Крыму представлять как нечто такое же. Мы же не признавали независимость Косово. Кстати, очень сложно будет объяснить теперь, почему мы сейчас не признаем независимость Косово, которое признано очень многими державами Запада. Мы до сегодняшнего для ничего подобного не делали. Кроме того, мы закладываем мину на будущее под нашу государственность и территориальную целостность. Представьте себе, что через 15 лет Венгрия соберет каких-то случайных людей на Закарпатье, они что-то там провозгласят и Венгрия скажет, а мы признаем Карпатскую Украины независимым государством. Мне кажется, что парламент не должен принимать троллинговых решений, это очень большая ошибка".Общественный деятель Дмитрий Спиваков не понял, к чему это решение сейчас:"Верховная Рада таки признала суверенитет Ичкерии*.Ичкерия* существовала после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Была ликвидирована российскими властями в 2000 году после его силового возвращения в РФ как Чеченская республика.При этом, Ичкерию* признавали ТОЛЬКО талибы* во времена своего предыдущего правления Афганистаном. А вот, например, Европа (куда мы стремимся) - нет.Куда лезут депутаты? И ради чего?"Российский политолог Алексей Чесноков видит в этом шаге очередное нагнетание:"Эскалация продолжается. Украинская элита сужает и так узкий коридор возможностей для будущего урегулирования".Украинский политик Игорь Орцев предложил Киеву сразу посольство Ичкерии* открыть у себя: "Признание Украиной Ичкерии* – сильный ход. В Кремле сейчас ломают головы: Лимпопо, Нарния или Тилимилитрямдия – кто следующий? Украинская геополитика – штука серьезная. А люди, которые ее представляют – глыбы. Кстати, в Киеве помещение посольства Сербии освободилось вроде. Так нехай, хто там у них в Ичкерии* за главного, за президента значит, послов засылает. Желательно побольше и вооруженных двустволками – от дронов отбиваться рук не хватает".Украинский финансист Геннадий Хелемский предложил не останавливаться, еще есть по миру немало республик: "Не надо останавливаться, Северный Кипр, например, тоже надо признать"Украинский блогер Александр Мордкович резюмировал:1. Признание Ичкерии*2. Отмена второго правила термодинамики.Хорошо, что у депутатов есть время на символические жесты.нет, это не имеет никакого практического смысла.нет, это не несёт никаких потенциальных рисков.Ялтинская система безопасности в Европе, системно разрушена, начиная с 1991-го года.будет ли создана новая система баланса интересов или нет, абсолютно не зависит от голосования ВРУ".*Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html
https://ukraina.ru/20220713/1036241032.html
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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виктория титова, эксклюзив, украина, ичкерия, признание, независимость, эксперты, бужанский, рф
Виктория Титова, Эксклюзив, Украина, Ичкерия, признание, независимость, эксперты, Бужанский, РФ

"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*

15:12 19.10.2022 (обновлено: 15:48 19.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро РазумковСенсорная кнопка в Верховной Раде
Сенсорная кнопка в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
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Виктория Титова
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Верховная Рада Украины сегодня приняла удивительное решение: признала независимость Ичкерии*. Решение было неожиданным даже для производителей общественных нарративов. Но при всей, на первый взгляд, бессмысленности этого решения парламентариев, по мнению экспертов для Украины сегодня случился очень опасный законодательный прецедент.
Народный депутат Макс Бужанский объяснил почему: "Сегодня украинский парламент совершил большую ошибку, проголосовав за так называемое признание независимости Ичкерии*. Я за это не голосовал. Я считаю, что это голосование будет иметь крайне негативное последствие для нашей страны. Это очень приятно голосовать за вещи, которые идут во вред Российской Федерации. Сейчас 8 месяцев широкомасштабной агрессии РФ юридически базируется на нерушимости международно признанных границ. Если мы сейчас проводим это голосование, мы таким образом даем РФ колоссальную возможность рассказывать о том, что они могут свой фейковый референдум в Крыму представлять как нечто такое же. Мы же не признавали независимость Косово. Кстати, очень сложно будет объяснить теперь, почему мы сейчас не признаем независимость Косово, которое признано очень многими державами Запада. Мы до сегодняшнего для ничего подобного не делали. Кроме того, мы закладываем мину на будущее под нашу государственность и территориальную целостность. Представьте себе, что через 15 лет Венгрия соберет каких-то случайных людей на Закарпатье, они что-то там провозгласят и Венгрия скажет, а мы признаем Карпатскую Украины независимым государством. Мне кажется, что парламент не должен принимать троллинговых решений, это очень большая ошибка".
Общественный деятель Дмитрий Спиваков не понял, к чему это решение сейчас:
"Верховная Рада таки признала суверенитет Ичкерии*.
Ичкерия* существовала после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Была ликвидирована российскими властями в 2000 году после его силового возвращения в РФ как Чеченская республика.
Вчера, 14:16
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской РеспубликиДепутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
При этом, Ичкерию* признавали ТОЛЬКО талибы* во времена своего предыдущего правления Афганистаном. А вот, например, Европа (куда мы стремимся) - нет.
Куда лезут депутаты? И ради чего?"
Российский политолог Алексей Чесноков видит в этом шаге очередное нагнетание:
"Эскалация продолжается. Украинская элита сужает и так узкий коридор возможностей для будущего урегулирования".
Украинский политик Игорь Орцев предложил Киеву сразу посольство Ичкерии* открыть у себя: "Признание Украиной Ичкерии* – сильный ход. В Кремле сейчас ломают головы: Лимпопо, Нарния или Тилимилитрямдия – кто следующий? Украинская геополитика – штука серьезная. А люди, которые ее представляют – глыбы. Кстати, в Киеве помещение посольства Сербии освободилось вроде. Так нехай, хто там у них в Ичкерии* за главного, за президента значит, послов засылает. Желательно побольше и вооруженных двустволками – от дронов отбиваться рук не хватает".
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:41
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
Украинский финансист Геннадий Хелемский предложил не останавливаться, еще есть по миру немало республик: "Не надо останавливаться, Северный Кипр, например, тоже надо признать"
Украинский блогер Александр Мордкович резюмировал:
1. Признание Ичкерии*
2. Отмена второго правила термодинамики.
Хорошо, что у депутатов есть время на символические жесты.
нет, это не имеет никакого практического смысла.
нет, это не несёт никаких потенциальных рисков.
Ялтинская система безопасности в Европе, системно разрушена, начиная с 1991-го года.
будет ли создана новая система баланса интересов или нет, абсолютно не зависит от голосования ВРУ".
*Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
 
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