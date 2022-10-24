https://ukraina.ru/20221024/1040065515.html
В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима
В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима - 24.10.2022 Украина.ру
В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима
Есть надежда, что проведённые по инициативе России переговоры с западными странами позволили избежать провокации киевского режима с использованием "грязной" ядерной бомбы. Об этом заявил 24 октября в своём Telegram-канале вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев
2022-10-24T10:24
2022-10-24T10:24
2022-10-24T10:24
новости
спецоперация
провокации
киевский режим
радиация
константин косачев
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Таким образом он прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, в которых он от лица своей страны, а также от лица Великобритании и Франции, отверг предупреждения России о том, что киевский режим готовится применить так называемую "грязную" бомбу на контролируемой им территории.Косачев отметил, что западные страны продолжают в любых ситуациях "покрывать" киевский режим "огульно и без оглядки на последствия", исходя из принципа "чем хуже, тем лучше".Ранее агентство РИА Новости, со ссылкой на свои источники за рубежом, сообщило о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной" бомбы, то есть устройства, начинённого радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивные вещества распыляются ударной волной на большой площади.В воскресенье, 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом, в котором поставил его в известность о возможной провокации Киева. Предупреждения были сделаны и другим высокопоставленным лицам западных стран.
https://ukraina.ru/20221023/1040052201.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, провокации, киевский режим, радиация, константин косачев
В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима
Есть надежда, что проведённые по инициативе России переговоры с западными странами позволили избежать провокации киевского режима с использованием "грязной" ядерной бомбы. Об этом заявил 24 октября в своём Telegram-канале вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев
Таким образом он прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, в которых он от лица своей страны, а также от лица Великобритании и Франции, отверг предупреждения России о том, что киевский режим готовится применить так называемую "грязную" бомбу на контролируемой им территории.
Косачев отметил, что западные страны продолжают в любых ситуациях "покрывать" киевский режим "огульно и без оглядки на последствия", исходя из принципа "чем хуже, тем лучше".
Но у этой новости есть как минимум одна хорошая составляющая. Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с "грязной бомбой". А значит - в очередной раз спасены люди
Константин Косачев
Вице-спикер Совета федерации РФ
Ранее агентство РИА Новости, со ссылкой на свои источники за рубежом, сообщило о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной" бомбы, то есть устройства, начинённого радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивные вещества распыляются ударной волной на большой площади.
В воскресенье, 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом, в котором поставил его в известность о возможной провокации Киева. Предупреждения были сделаны и другим высокопоставленным лицам западных стран.