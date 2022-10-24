https://ukraina.ru/20221024/1040065515.html

В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима

В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима - 24.10.2022 Украина.ру

В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима

Есть надежда, что проведённые по инициативе России переговоры с западными странами позволили избежать провокации киевского режима с использованием "грязной" ядерной бомбы. Об этом заявил 24 октября в своём Telegram-канале вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев

2022-10-24T10:24

2022-10-24T10:24

2022-10-24T10:24

новости

спецоперация

провокации

киевский режим

радиация

константин косачев

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Таким образом он прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, в которых он от лица своей страны, а также от лица Великобритании и Франции, отверг предупреждения России о том, что киевский режим готовится применить так называемую "грязную" бомбу на контролируемой им территории.Косачев отметил, что западные страны продолжают в любых ситуациях "покрывать" киевский режим "огульно и без оглядки на последствия", исходя из принципа "чем хуже, тем лучше".Ранее агентство РИА Новости, со ссылкой на свои источники за рубежом, сообщило о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной" бомбы, то есть устройства, начинённого радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивные вещества распыляются ударной волной на большой площади.В воскресенье, 23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом, в котором поставил его в известность о возможной провокации Киева. Предупреждения были сделаны и другим высокопоставленным лицам западных стран.

https://ukraina.ru/20221023/1040052201.html

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новости, спецоперация, провокации, киевский режим, радиация, константин косачев