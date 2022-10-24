Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно" - 24.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221024/1040062605.html
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно" - 24.10.2022 Украина.ру
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
2022-10-24T09:05
2022-10-24T09:05
новости
владимир зеленский
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_0:19:1042:606_1920x0_80_0_0_f4c03fe566dfc77a2a31cd77023dfd70.jpg
"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский.Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_64ba98cba3b3a260c8ddb9ba025d1aa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, электричество
Новости, Владимир Зеленский, электричество

Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"

09:05 24.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский.
Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.

"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
 
НовостиВладимир Зеленскийэлектричество
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Следственный комитет проверит высказывания Красовского
10:45Что Трасс натворила в Британии, вернётся ли Джонсон и что будет после выборов в США. Видео
10:29Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине
10:24В СФ выразили надежду, что предупреждения России о "грязной бомбе" остановили провокацию киевского режима
10:22Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество
10:01В Херсоне начали формирование теробороны
09:41Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма
09:34Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октября
09:05Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
09:00Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
08:57Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая
08:48По экономике США нанесен неожиданный удар - NBC
08:45Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр
08:39Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине — французский политик
08:30Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею
08:24Британия, Франция и США отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"
08:12Херсонские власти анонсировали освобождение еще трех регионов Украины
08:00Не катастрофа? Военный эксперт о том, что начнется, если Россия врежет ядерным оружием по НАТО на Украине
07:54Зеленский увидел в заявлении РФ о "грязной бомбе" основание для санкций
07:45Киев готовит провокацию в Харьковской области с гибелью украинцев
Лента новостейМолния