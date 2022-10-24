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Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно" - 24.10.2022 Украина.ру
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
2022-10-24T09:05
2022-10-24T09:05
2022-10-24T09:05
новости
владимир зеленский
электричество
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"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский.Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, электричество
Новости, Владимир Зеленский, электричество
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"
Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - сказал Зеленский
.
Он призвал жителей Украины "очень сознательно потреблять электричество" и ограничить использование энергозатратной техники.
"Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве", - добавил Зеленский.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.