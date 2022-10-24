https://ukraina.ru/20221024/1040057758.html

Как Одесса-мама превращается в мачеху. Без света, тепла и Екатерины

Как Одесса-мама превращается в мачеху. Без света, тепла и Екатерины - 24.10.2022 Украина.ру

Как Одесса-мама превращается в мачеху. Без света, тепла и Екатерины

Знаменитый город близок к катастрофе - энергетической и гуманитарной

2022-10-24T03:47

2022-10-24T03:47

2022-10-24T03:47

эксклюзив

одесса

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В Одессе и области на фоне продолжающихся военных действий главными событиями минувшей недели стали начавшиеся отключения света как результат ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре, подведение итогов голосования о судьбе памятника Екатерине Второй и продолжающийся передел сфер влияния в элитах. Обо всем этом – в материале Украины.ру.Одесса привыкает к отключениям светаАтаки российских беспилотников "Герань" и ракет "Калибр" по военным и инфраструктурным объектам на Одесчине довольно существенны. Несмотря на громогласные победные реляции чиновников областной военной администрации, по версии которых сбивают почти все, расположенное в регионе ПВО явно не справляется с критической нагрузкой. Энергетические подстанции и их части выходят из строя постоянно. Так, в субботу, 22 октября, были уничтожены автотрансформаторы (330/110кВ) на подстанциях в селах Усатово и Маяки Одесского района, поражены Подольская подстанция (райцентр Подольск, он же бывший Котовск, на севере области), подстанция Аджалык, питающая город Южный. Проблему с дронами пытаются решать путем стрельбы по ним с крыш домов из автоматов, но значительного успеха это не приносит. Большую часть попаданий, естественно, замалчивают, но спорадические отключения света уже постепенно становятся неотъемлемым спутником жизни для жителей одесского региона.В Одессе явные признаки кризиса – сокращение количества выходящих на маршруты единиц электротранспорта, уменьшение интенсивности уличного освещения. Население очевидно готовят к ухудшению ситуации: губернатор и мэр призвали всех к тотальной экономии света, особенно в вечернее время, а компания ДТЭК Одесские электросети опубликовала громадный список улиц, подлежащих отключениям. Обнаружить в нем свой адрес не слишком просто, но главное, что с сегодняшнего дня отключать электричество будут дважды в день по 4 часа утром и вечером.Что же касается отопительного сезона, то он также будет очень тяжелым для населения. Местные власти традиционно говорят о максимальной готовности к нему, но верится в это с трудом. Предварительно включение отопления в Одессе запланировано на 1 ноября, но отталкиваться собираются от погодных условий и, соответственно, сроки могут быть сдвинуты. Одесситам остается утеплять свои помещения, запасаться обогревателями и надеяться на теплую зиму. Согласно принятым киевским правительством стандартам температура в жилищах даже в самое холодное время не будет выше 16 градусов тепла. Но если электричество будет пропадать постоянно и надолго, то и обогреватели согреют ненадолго. Те, кто посостоятельнее, приобретают электрогенераторы, однако позволить себе их могут далеко не все.Памятник Екатерине пойдет под снос, но одесситы не слишком лояльны КиевуМежду тем, 19 октября Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования касательно судьбы памятника отцам-основателям города (Екатерине Второй). Согласно приведенной мэрией статистике, большинство опрошенных (3914 человек) проголосовали за полный демонтаж монумента. Вариант "сохранить памятник на своем месте, дополнив его информацией о деятельности Екатерины Второй" лишь на втором месте – его поддержали 2816 проголосовавших. Как мы писали раньше, опрос является лишь ширмой, видимостью демократической процедуры, которая легитимизирует давно принятое центром решение о демонтаже в рамках затеянной Киевом масштабной кампании по дерусификации страны. Итоги были заранее известны, ведь многие горожане жаловались на систематические сбои на сайте мэрии, невозможность отдать голос, несмотря на наличие одесской прописки. Тем более, что в ближайшем будущем Рада с огромной вероятностью примет законопроект "о деколонизации", обязывающий местные власти в течение трех месяцев убрать памятники лицам, "которые используются в антиукраинской пропаганде или которые сами занимались такой пропагандой". И одесская "Катька", давно являющаяся раздражителем для националистических группировок, явно не имеет шансов устоять. Вопрос только в том, уберут ли скульптуры в музей иди дадут "патриотам" волю на их тотальный разгром.Показательно, что поддержка линии Зе-команды на войну до последнего украинца в Одесской области является одной из самых низких. По данным американской компании Gallup на юге Украины желают продолжения военных действий 58%. Учитывая цензуру в СМИ и репрессии, которые были организованы СБУ и санкционированы Банковой, данный показатель является не совсем объективным, но весьма символичным. Ведь не смотря на угрозу оказаться на допросе в СБУ, что в 90% случаев заканчивается физическим насилием, 42% респондентов высказались за скорейшие мирные переговоры.Кроме того, о недостаточности "проукраинских настроений" на Одесчине заявила местная прокуратура, которая дала весьма яркий отчет, свидетельствующий о масштабах репрессий в регионе. В частности, глава областной прокуратуры Сергей Костенко обмолвился, что Одесская область занимает второе место в стране "по количеству любителей России и других потенциальных коллаборантов", хуже ситуация только в Луганской области. В целом сейчас прокуратура завела 71 производство по уголовным делам с политическим окрасом: 48 - за "оправдание агрессии РФ", 24 - за "посягательство на территориальную целостность Украины", 6 - за госизмену. Очевидно, что с лояльностью граждан Киев испытывает серьезные проблемы. Националистическая пропаганда не работает так, как хотелось. И если бы не откровенное насилие СБУ над инакомыслящими ситуация была бы еще более плачевной.Весьма красноречивым фактом является игнорирование водителями одесских маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов "Общенациональной минуты молчания", объявленной по погибшим ВСУшникам ежедневно в 9:00. Сейчас инструкции предписывают, что в это время транспортное средство нужно останавливать, а водителей даже попытались обязать зачитывать соответствующий текст через громкоговоритель. Впрочем, они настолько массово стали саботировать данные мероприятия, что возмутили националистическое сообщество."В ходе тестирования обнаруживались технические неполадки, невнимательность, халатность отдельных водителей, которые по разным причинам не оглашали объявлений, ссылаясь на большое количество слов текста, что могло отвлекать их от соблюдения безопасности движения и т. п.", - негодовала общественная организация "Ветеранс Хаб Одесса".При этом они призывали массово стучать в органы на таких несознательных водителей, осуществляя "общественный контроль". Но одесситы на данную просьбу "патриотов" совсем не откликаются, проявляя солидарность с теми, кто заботится о безопасности пассажиров, а не о политической конъюнктуре.Зе-команда начала преследование "теневых хозяев" ОдессыНесмотря на военные действия на Украине находится место переделу власти, вызванное желанием Зеленского и Ко зачистить часть политических и бизнес-элит. Одесса здесь – не исключение. Не так давно мы писали о сгущающихся тучах над мэром Геннадием Трухановым, чьи отношения с Киевом значительно охладели из-за неоднозначности его высказываний. Недавно уголовные дела были заведены в отношении теневых кураторов Одесской области – табачного короля Бориса Кауфмана и его партнера, экс-нардепа Александра Грановского. На днях силовики вломились в дом Кауфмана с обыском, причем им пришлось выбивать дверь.Экс-нардепу от "Блока Порошенко" Александру Грановского НАБУ вынесло подозрение в организации коррупционной схемы, в результате которой Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) нанесен ущерб в 93,3 млн грн. По версии следствия завод продавал минеральные удобрения компании бизнесмена по ценам ниже рыночных, а в дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям по мировым ценам, но физические поставки обеспечивал ОПЗ.Посмотрим, насколько далеко зайдут все эти расследования, но очевидно, что тенденция идет к перетряхиванию одесских элит. Ведь ранее фавориты Офиса президента Кауфман и Грановский обеспечивали Зе-команде серьезную коррупционную ренту. Да и по позициям Труханова это тоже ударит, ибо бизнесмены считаются одними из бенефициаров мэрии.В целом, чем ближе к зиме, тем жителям Одессы и области будет тяжелее, особенно в случае эскалации боевых действий, а также выбивания энергетической инфраструктуры. Перспектива сидеть без света и тепла явно не радужная. Так что "Одесса-мама" многим в этом городе на побережье Черного моря может стать мачехой.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20220929/1039193368.html

https://ukraina.ru/20221007/1039496742.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, одесса