https://ukraina.ru/20221024/1040054495.html

День в истории. 24 октября: во Львове бандеровцами зверски убит знаменитый писатель

День в истории. 24 октября: во Львове бандеровцами зверски убит знаменитый писатель - 24.10.2022 Украина.ру

День в истории. 24 октября: во Львове бандеровцами зверски убит знаменитый писатель

В этот день в 1949 году в своей квартире на Гвардейской улице был убит известный писатель и журналист Ярослав Александрович Галан. Человек с тяжелой судьбой,... Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T01:45

2022-10-24T01:45

2022-10-24T01:45

история

история

1940-е

оун-упа

львов

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В этот день в 1949 году в своей квартире на Гвардейской улице был убит известный писатель и журналист Ярослав Александрович Галан. Человек с тяжелой судьбой, талантливый публицист, с юных лет верный своим идеалам, был зарублен топором. Сегодня украинские авторы в его гибели обвиняют МГБ. Какие доказательства они могут предъявить?Учитывая антинационалистическую и антикатолическую направленность его произведений и статей, в 1949 году никто не сомневался, что писателя убили представители ОУН. Однако в 1960-е годы в украинских эмигрантских кругах начала распространяться версия, что Галана убили агенты советских спецслужб. После 1991 года эту версию активно поддержали некоторые украинские историки.Сторонники версии убийства Галана "по приказу Кремля" утверждают, что советские партийные руководители были недовольны тем, что он занимал слишком независимую позицию.Действительно, по ряду политических вопросов писатель имел свое мнение, которое далеко не всегда совпадало с "линией партии".Так, например, Галан критиковал методы, применяемые властями для создания колхозов на западной Украине. Ему не нравилось, что некоторые преподаватели в львовских вузах читали свои лекции исключительно на русском языке. Писатель, по мере возможностей используя свой авторитет, пытался защищать представителей галичанской интеллигенции.Сторонники теории "московского заговора" указывают и на то, что у Ярослава Александровича начались неприятности на профессиональном поприще.Действительно, в 1948 году он был официально уволен с должности корреспондента газеты "Радянська Україна" с формулировкой "по сокращению штата". В 1948-1949 годах пьеса Галана "Под золотым орлом" и сборник избранных памфлетов "Их лица" были запрещены к печати. Те, кто был уверен в версии убийства "по приказу из Кремля", считают этот факт предвестником будущей гибели писателя.Однако в июне 1949 года Галан стал кандидатом в члены Коммунистической партии. А канадский историк Юлия Кислая, которую трудно заподозрить в симпатиях к Сталину, утверждает, что незадолго до убийства Галана во Львовском обкоме было принято решение назначить писателя заведующим областным отделом искусств. А ведь в те времена это была идеологическая, а значит, и политическая должность.Также надо обратить внимание на то, что семья Галанов была весьма благополучна в финансовом плане. У Галана была отдельная квартира с телефоном. Ярослав Александрович и его жена Мария Александровна могли позволить себе нанять домработницу, содержать овчарку; супруга Галана кормила студентов, которые приходили в гости к ее мужу.Не стоит забывать, что речь идет о 1949 годе, когда еще дает о себе знать послевоенная разруха. Людям было сложно прокормиться самим, не говоря уже о большой сторожевой собаке в городской квартире (тогда если люди и держали подобных собак, то в основном в практических целях, для охраны двора). Иметь домашнего любимца могли себе позволить только люди с достатком. А оплачивать услуги домработницы в любые времена могут те, у кого есть деньги.По меркам 1949 года Галан был обеспеченным человеком. Если бы власть к нему не благоволила, то в условиях СССР перекрыть творческому человеку возможность зарабатывать было очень легко.Что касается увольнения из газеты и запрета публикации некоторых произведений, очень вероятно, что так власть имущие просто хотели поставить "на место" писателя, который показывал излишнюю самостоятельность в суждениях. Однако это не говорит, о том, что Кремль хотел ликвидировать Галана, скорее наоборот, с ним хотели провести "воспитательную работу", но не более того.Устраивать серьезные неприятности писателю никто не собирался, а принятие его в кандидаты на членство в партии и то, желание утвердить на руководящую должность в обкоме, свидетельствуют об этом.Украинские историки утверждают, что советские спецслужбы убили Галана, чтобы развязать террор против галицкой интеллигенции.Но в результате репрессии, связанные с делом Галана, затронули лишь один или два процента львовских студентов и не имели каких-либо слишком разрушительных последствий для местной интеллигенции.Более того, судебные процессы, на которых судили убийц Галана, прошли только в 1951 году. Если бы советскому руководству нужно было "раскрутить" маховик репрессий в Галиции, никто не стал бы ждать два года. Скорее можно предположить, что раз следствие длилось так долго, то сыщики действительно хотели разобраться со всеми аспектами дела.Подтверждают это и показания Богдана Сташинского — человека, который в 1959 году убил лидера ОУН Степана Бандеру. Так, на судебном процессе, который проходил в ФРГ, в городе Карлсруэ в октябре 1962 года, он рассказал, что первым его заданием, полученным от КГБ, — было выяснение деталей убийства Ярослава Галана, находясь внутри националистического подполья в отряде УПА "Кармелюка" (Лабы Ивана).По словам Сташинского, Михаил Стахур, человек, который непосредственно наносил писателю удары топором, сам хвастался этим своим "подвигом" перед "побратимами".Учитывая специфику "Дела Сташинского", того, что этот человек сам отдал себя в руки немецкого правосудия, представляется, что относительно роли Стахура в убийстве Галана он дал правдивые показания, соответствующие действительности. Ему просто не было смысла врать и выгораживать КГБ в деле Галана, ведь он предал эту организацию, а значит, априори был "приговорен" Лубянкой к смерти как перебежчик.То, что советские спецслужбы дали агенту оперативное задание выявить убийц Галана, является доказательством того, что в Москве хотели разобраться с этим делом.О том, что для советских руководителей смерть Галана стала полной неожиданностью, вспоминал и Владимир Семичастный, на тот момент возглавляющий комсомол на Украине.Вот что он писал в воспоминаниях: "Во Львове убили топором прямо в домашнем кресле Ярослава Галана. Хрущёв (тогда первый секретарь компартии Украины) многих направил тогда в столицу Западной Украины: своего второго секретаря Мельникова, председателя КГБ, министра внутренних дел, секретаря партии по идеологии и меня как первого секретаря ЦК ЛКСМУ: "Ищите, кто совершил!"Сегодня на Украине некоторые журналисты, верящие, что убить Галана приказал Сталин, сравнивают его судьбу с долей режиссера Соломона Михоэлса, которого, как считается, ликвидировали по личному приказу Иосифа Сталина.И все-таки, несмотря на существование множества доказательств, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что режиссера убили по приказу вождя. Но главное отличие в том, что Михоэлс в 1948 году Сталину уже был не нужен, он "сыграл" свою роль в "Еврейском антифашистском комитете", и после победы над Третьим Рейхом сам комитет уже стал не нужен хозяину Кремля.А вот с Галаном ситуация другая. В 1949 году борьба властей СССР против ОУН и УПА только набирала обороты, и важным элементом в этом противостоянии была информационная война. Ярослав Александрович был талантливым писателем и журналистом. Он был одним из главных "бойцов" на идеологическом фронте в Галиции, и сам это понимал, хотя отчасти Галану надоело заниматься политикой.Вот что он писал своему другу Юрию Смоличу в 1948 году:"Я понимаю: ассенизационная работа — нужная и полезная работа, но почему только я, только я должен быть этим ассенизатором?.. У читателя нашей периодики невольно возникнет мысль, что есть только „маньяк" Галан, который вцепился в украинский фашизм, как пьяный за плот, [тогда как] огромное большинство представителей пера игнорирует этот вопрос. Какие дальнейшие выводы сделает из этого читатель — не надо Вам говорить".Действительно, мало кто в Галиции желал изобличать преступления и истинные мировоззренческие постулаты бандеровцев. Им мало кто симпатизировал, все боялись их мести. А Галан не боялся, он честно и талантливо писал о том, что происходило на западе УССР.Одно описание того, как ОУНовцы на глазах четырнадцатилетней девочки со смехом расчленили ее родителей, данное в статье "Чему нет названия", до сих пор являются одним из самых известных эпизодов о зверствах бандеровцев и примером жестокости за гранью человеческого понимания. Ужасная сцена, дана сквозь призму взгляда несчастной девочки, которая с тех пор уже никогда спокойно не сможет смотреть на мясо. Это не может оставить равнодушным ни одного нормального человека, независимо от его политических взглядов.Есть еще очень важный момент — кроме того, что Галан был коммунистом, он был искренним русофилом.Галан писал: "История, особенно история последних 30 лет, научила нас, в частности, что любовь к Москве — это любовь к Украине, а ненавидеть Москву — значит ненавидеть Украину. Дальний путь от Грушевского до бандеровских резунов, но — тот же. Грушевский и его Центральная рада опирались на штыки Вильгельма II, бандеры и мельники — на штыки Гитлера. Сегодня националистический сброд распарывает животы галицким детям во славу очередных своих хозяев с Запада. У них меняется лишь тактика, а методы остаются те же: методы предательства, провокации".Кроме того, Ярослав Галан вел активную антикатолическую кампанию, его острые публикации сыграли важную роль в подготовке общественного мнения к ликвидации Греко-Католической церкви на Украине. А учитывая, что среди ОУНовцев большинство были прихожанами именно униатской церкви, к политическим мотивам ненависти к Галану добавились еще и религиозные.Как сообщали информаторы МГБ, сторонники бандеровцев не раз говорили, что Галан поплатится за свою антицерковную деятельность. Также есть сведения, что сам Папа Римский отлучил Галана от церкви.В конце 40-х годов на западной Украине не было публициста с искренними антинационалистическими и русофильскими взглядами уровня Ярослава Галана. А значит, он как "боец" идеологического фронта был ценен для советских вождей.Но талантливый человек, верящий в идеалы коммунизма, и ярый русофил был "бельмом на глазу" ОУН.Первую попытку ликвидировать его украинское националистическое подполье задумало еще в то время, когда Галан был корреспондентом на Нюрнбергском процессе. Однако тогда от реализации замысла ОУНовцам пришлось отказаться.В условиях организованного террора, который развернули на западной Украине ОУНовцы, Ярослав Галан был обречен и понимал это. Когда в 1948 году был убит православный священник, противник униатов Гавриил Костельник, Галан отдыхал в Крыму. Услышав о покушении, он сказал: "Да… Следующая очередь моя!"По воспоминаниям современников, Ярослав Галан, несмотря на свои несгибаемые политические убеждения, был добрым и отзывчивым человеком, помогал людям, когда мог. Именно под видом студентов, нуждающихся в помощи, пришли к нему убийцы. И человеку, который готов был проявить к ним участие, вероломно нанесли удар сзади. Галан доверял вошедшим и поэтому не оглянулся, а Стахур нанес ему удары топором по голове.Сегодня на Украине духовные наследники убийц Галана, желая стереть о нем память, переименовывают улицы, названные в его честь, пытаются исказить историю, так, чтобы обелить палачей, убивших писателя. А все потому, что он хорошо понимал ужасную, бесчеловечную сущность радикального украинского национализма, и поэтому его обличительные слова страшны для адептов этой идеологии и сегодня.

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Сергей Миркин

история, 1940-е, оун-упа, львов