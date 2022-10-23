https://ukraina.ru/20221023/1040051978.html

В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти

В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти - 23.10.2022 Украина.ру

В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти

В Херсоне произошел теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 23 октября РИА Новости, со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова

2022-10-23T16:22

2022-10-23T16:22

2022-10-23T16:22

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Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил о троих раненных и одном погибшем.Известно, что террористы готовили покушение на начальника Херсонского СИЗО Олега Тютюрая. По данным СМИ, он также пострадал.

https://ukraina.ru/20220907/1038518842.html

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2022

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новости, херсон, теракт, погибшие