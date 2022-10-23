В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти - 23.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти
В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти - 23.10.2022 Украина.ру
В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти
В Херсоне произошел теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 23 октября РИА Новости, со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова
2022-10-23T16:22
2022-10-23T16:22
новости
херсон
теракт
погибшие
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Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил о троих раненных и одном погибшем.Известно, что террористы готовили покушение на начальника Херсонского СИЗО Олега Тютюрая. По данным СМИ, он также пострадал.
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новости, херсон, теракт, погибшие
Новости, Херсон, теракт, погибшие

В Херсоне совершен теракт, есть жертвы – власти

16:22 23.10.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя
Автомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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В Херсоне произошел теракт, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 23 октября РИА Новости, со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова
Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль.
Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил о троих раненных и одном погибшем.
Известно, что террористы готовили покушение на начальника Херсонского СИЗО Олега Тютюрая. По данным СМИ, он также пострадал.
7 сентября, 11:57
Теракты Украины на освобожденных территориях: расстрелы, взрывы, отравления
 
НовостиХерсонтерактпогибшие
 
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