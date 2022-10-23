https://ukraina.ru/20221023/1040049390.html

"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине

"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине - 23.10.2022 Украина.ру

"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche

2022-10-23T13:17

2022-10-23T13:17

2022-10-23T13:17

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По его мнению, Еврокомиссия, и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не в компетенции заниматься закупками оружия и ведут внешнюю политику, которая вредит самой Европе.На днях фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры обсуждали финансирование Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц.В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль упрекнул Еврокомиссию в медлительности, заявив что без финансовой помощи ЕС, Украина вскоре не сможет выдать пенсии и зарплаты бюджетникам.

https://ukraina.ru/20220914/1038719381.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, еврокомиссия, евросоюз, саркози, украина