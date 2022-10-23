https://ukraina.ru/20221023/1040049390.html
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине - 23.10.2022 Украина.ру
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche
2022-10-23T13:17
2022-10-23T13:17
2022-10-23T13:17
новости
еврокомиссия
евросоюз
саркози
украина
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По его мнению, Еврокомиссия, и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не в компетенции заниматься закупками оружия и ведут внешнюю политику, которая вредит самой Европе.На днях фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры обсуждали финансирование Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц.В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль упрекнул Еврокомиссию в медлительности, заявив что без финансовой помощи ЕС, Украина вскоре не сможет выдать пенсии и зарплаты бюджетникам.
https://ukraina.ru/20220914/1038719381.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, еврокомиссия, евросоюз, саркози, украина
Новости, Еврокомиссия, Евросоюз, Саркози, Украина
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche