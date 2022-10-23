"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине - 23.10.2022 Украина.ру
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"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине - 23.10.2022 Украина.ру
"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche
2022-10-23T13:17
2022-10-23T13:17
новости
еврокомиссия
евросоюз
саркози
украина
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По его мнению, Еврокомиссия, и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не в компетенции заниматься закупками оружия и ведут внешнюю политику, которая вредит самой Европе.На днях фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры обсуждали финансирование Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц.В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль упрекнул Еврокомиссию в медлительности, заявив что без финансовой помощи ЕС, Украина вскоре не сможет выдать пенсии и зарплаты бюджетникам.
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новости, еврокомиссия, евросоюз, саркози, украина
Новости, Еврокомиссия, Евросоюз, Саркози, Украина

"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине

13:17 23.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБеседа с экс-президентом Франции Н. Саркози в рамках ПМЭФ
Беседа с экс-президентом Франции Н. Саркози в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что, поставляя Украине все больше оружия, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции, передает 23 октября Le Journal du Dimanche
Единственное, что сейчас европейцы слышат, — это всё новые миллиарды на закупки оружия. Всё больше оружия — всё больше смертей, всё больше военных действий... Мы танцуем на краю вулкана.
По его мнению, Еврокомиссия, и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не в компетенции заниматься закупками оружия и ведут внешнюю политику, которая вредит самой Европе.
На днях фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры обсуждали финансирование Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль упрекнул Еврокомиссию в медлительности, заявив что без финансовой помощи ЕС, Украина вскоре не сможет выдать пенсии и зарплаты бюджетникам.
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