Девять областей Украины частично обесточены – власти - 23.10.2022 Украина.ру
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Девять областей Украины частично обесточены – власти
Девять областей Украины частично обесточены – власти - 23.10.2022 Украина.ру
Девять областей Украины частично обесточены – власти
Потребители девяти областей остались частично без света в следствии ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил вечером 22 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
2022-10-23T09:27
2022-10-23T09:27
новости
энергетика
обесточивание
украина
власти
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По его данным, сейчас без света остались более 1,3 миллиона человек и восстановить энергообеспечение полностью в короткие сроки не удастся.Речь идет о Кировоградской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters заявил, что в стране повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры.По его словам, это "как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше". В качестве выхода из ситуации Галущенко видит импорт электроэнергии. Он заверил, что такие переговоры уже идут.
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новости, энергетика, обесточивание, украина, власти
Новости, энергетика, обесточивание, Украина, власти

Девять областей Украины частично обесточены – власти

09:27 23.10.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Потребители девяти областей остались частично без света в следствии ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил вечером 22 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
По его данным, сейчас без света остались более 1,3 миллиона человек и восстановить энергообеспечение полностью в короткие сроки не удастся.
Речь идет о Кировоградской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters заявил, что в стране повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры.
По его словам, это "как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше". В качестве выхода из ситуации Галущенко видит импорт электроэнергии. Он заверил, что такие переговоры уже идут.
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