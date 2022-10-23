https://ukraina.ru/20221023/1040044152.html

Девять областей Украины частично обесточены – власти

Девять областей Украины частично обесточены – власти - 23.10.2022 Украина.ру

Девять областей Украины частично обесточены – власти

Потребители девяти областей остались частично без света в следствии ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил вечером 22 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

2022-10-23T09:27

2022-10-23T09:27

2022-10-23T09:27

новости

энергетика

обесточивание

украина

власти

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По его данным, сейчас без света остались более 1,3 миллиона человек и восстановить энергообеспечение полностью в короткие сроки не удастся.Речь идет о Кировоградской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters заявил, что в стране повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры.По его словам, это "как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше". В качестве выхода из ситуации Галущенко видит импорт электроэнергии. Он заверил, что такие переговоры уже идут.

https://ukraina.ru/20221023/1040019895.html

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новости, энергетика, обесточивание, украина, власти