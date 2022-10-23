https://ukraina.ru/20221023/1040044152.html
Девять областей Украины частично обесточены – власти
Девять областей Украины частично обесточены – власти - 23.10.2022 Украина.ру
Девять областей Украины частично обесточены – власти
Потребители девяти областей остались частично без света в следствии ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил вечером 22 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
2022-10-23T09:27
2022-10-23T09:27
2022-10-23T09:27
новости
энергетика
обесточивание
украина
власти
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По его данным, сейчас без света остались более 1,3 миллиона человек и восстановить энергообеспечение полностью в короткие сроки не удастся.Речь идет о Кировоградской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters заявил, что в стране повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры.По его словам, это "как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше". В качестве выхода из ситуации Галущенко видит импорт электроэнергии. Он заверил, что такие переговоры уже идут.
https://ukraina.ru/20221023/1040019895.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, обесточивание, украина, власти
Девять областей Украины частично обесточены – власти
Потребители девяти областей остались частично без света в следствии ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил вечером 22 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
По его данным, сейчас без света остались более 1,3 миллиона человек и восстановить энергообеспечение полностью в короткие сроки не удастся.
Речь идет о Кировоградской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters заявил, что в стране повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры.
По его словам, это "как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше". В качестве выхода из ситуации Галущенко видит импорт электроэнергии. Он заверил, что такие переговоры уже идут.