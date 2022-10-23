"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность - 23.10.2022 Украина.ру
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"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность - 23.10.2022 Украина.ру
"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
В самое ближайшее время украинский бюджет не сможет покрыть зарплаты и пенсии граждан, если Европа не перечислит обещанную финансовую помощь, заявил 22 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-10-23T09:16
2022-10-23T09:16
новости
украина
экономика
денис шмыгаль
ес
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Шмыгаль говорил о девяти миллиардах евро, которые Еврокомиссия еще в мае пообещала Украине на поддержание социальной сферы. В данный момент был перечислен один миллиард.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в середине сентября Киев, много говорила о финансовой помощи Украине, но ни слова о конкретных цифрах.При этом неделей ранее европейское аналитическое издание The Economist опубликовало материал с интригующим заголовком "Кажется, экономика Украины снова растет". По мнению автора статьи, этому росту способствует зерновая сделка.
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новости, украина, экономика, денис шмыгаль, ес
Новости, Украина, экономика, Денис Шмыгаль, ЕС

"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность

09:16 23.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
Читать в
В самое ближайшее время украинский бюджет не сможет покрыть зарплаты и пенсии граждан, если Европа не перечислит обещанную финансовую помощь, заявил 22 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии.
Шмыгаль говорил о девяти миллиардах евро, которые Еврокомиссия еще в мае пообещала Украине на поддержание социальной сферы. В данный момент был перечислен один миллиард.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в середине сентября Киев, много говорила о финансовой помощи Украине, но ни слова о конкретных цифрах.
При этом неделей ранее европейское аналитическое издание The Economist опубликовало материал с интригующим заголовком "Кажется, экономика Украины снова растет". По мнению автора статьи, этому росту способствует зерновая сделка.
Дмитрий Журавлев интервью - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 06:14
Дмитрий Журавлев: Украина — даже не блюдо, а объедки на столе западной экономики
 
НовостиУкраинаэкономикаДенис ШмыгальЕС
 
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