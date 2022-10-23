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"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность - 23.10.2022 Украина.ру
"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
В самое ближайшее время украинский бюджет не сможет покрыть зарплаты и пенсии граждан, если Европа не перечислит обещанную финансовую помощь, заявил 22 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-10-23T09:16
2022-10-23T09:16
2022-10-23T09:16
новости
украина
экономика
денис шмыгаль
ес
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Шмыгаль говорил о девяти миллиардах евро, которые Еврокомиссия еще в мае пообещала Украине на поддержание социальной сферы. В данный момент был перечислен один миллиард.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в середине сентября Киев, много говорила о финансовой помощи Украине, но ни слова о конкретных цифрах.При этом неделей ранее европейское аналитическое издание The Economist опубликовало материал с интригующим заголовком "Кажется, экономика Украины снова растет". По мнению автора статьи, этому росту способствует зерновая сделка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, экономика, денис шмыгаль, ес
Новости, Украина, экономика, Денис Шмыгаль, ЕС
"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность
В самое ближайшее время украинский бюджет не сможет покрыть зарплаты и пенсии граждан, если Европа не перечислит обещанную финансовую помощь, заявил 22 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии.
Шмыгаль говорил о девяти миллиардах евро, которые Еврокомиссия еще в мае пообещала Украине на поддержание социальной сферы. В данный момент был перечислен один миллиард.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в середине сентября Киев, много говорила о финансовой помощи Украине, но ни слова о конкретных цифрах.
При этом неделей ранее европейское аналитическое издание The Economist опубликовало материал с интригующим заголовком "Кажется, экономика Украины снова растет". По мнению автора статьи, этому росту способствует зерновая сделка.