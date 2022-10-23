https://ukraina.ru/20221023/1040044033.html

"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность

"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность - 23.10.2022 Украина.ру

"Ужасные последствия": украинский премьер-министр упрекнул ЕС за нерешительность и жадность

В самое ближайшее время украинский бюджет не сможет покрыть зарплаты и пенсии граждан, если Европа не перечислит обещанную финансовую помощь, заявил 22 октября в интервью Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2022-10-23T09:16

2022-10-23T09:16

2022-10-23T09:16

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денис шмыгаль

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Шмыгаль говорил о девяти миллиардах евро, которые Еврокомиссия еще в мае пообещала Украине на поддержание социальной сферы. В данный момент был перечислен один миллиард.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в середине сентября Киев, много говорила о финансовой помощи Украине, но ни слова о конкретных цифрах.При этом неделей ранее европейское аналитическое издание The Economist опубликовало материал с интригующим заголовком "Кажется, экономика Украины снова растет". По мнению автора статьи, этому росту способствует зерновая сделка.

https://ukraina.ru/20221013/1039661715.html

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новости, украина, экономика, денис шмыгаль, ес