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Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу
Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу - 23.10.2022 Украина.ру
Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу
Россия на сегодняшний день поставляет в Европу товаров в долларовом выражении в два раза больше, чем получает из-за рубежа, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-10-23T07:45
2022-10-23T07:45
2022-10-23T07:45
новости
европа
россия
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Ранее Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом Европейской комиссии сообщил, что ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками.Он рассказал, что Россия бесплатно поставляет товары больше тридцати лет в Европу — это внутренние проблемы страны, проблема суверенитета, которые "нам придется решать, без этого не победим".РФ по-прежнему является спонсором мирового рынка, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия
Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу
Россия на сегодняшний день поставляет в Европу товаров в долларовом выражении в два раза больше, чем получает из-за рубежа, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Ранее Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом Европейской комиссии сообщил, что ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками.
Российская Федерация на сегодняшний день по-прежнему поставляет за рубеж товаров в долларовом выражении в два раза больше, чем получает из-за рубежа. Это значит, что мы по-прежнему кормим Европу.
Евгений Федоров
депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам
Он рассказал, что Россия бесплатно поставляет товары больше тридцати лет в Европу — это внутренние проблемы страны, проблема суверенитета, которые "нам придется решать, без этого не победим".
РФ по-прежнему является спонсором мирового рынка, заключил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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