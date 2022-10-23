https://ukraina.ru/20221023/1040021866.html

Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу

Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу - 23.10.2022 Украина.ру

Депутат Государственной думы Федоров: мы по-прежнему кормим Европу

Россия на сегодняшний день поставляет в Европу товаров в долларовом выражении в два раза больше, чем получает из-за рубежа, сказал депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-10-23T07:45

2022-10-23T07:45

2022-10-23T07:45

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Ранее Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом Европейской комиссии сообщил, что ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками.Он рассказал, что Россия бесплатно поставляет товары больше тридцати лет в Европу — это внутренние проблемы страны, проблема суверенитета, которые "нам придется решать, без этого не победим".РФ по-прежнему является спонсором мирового рынка, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, европа, россия