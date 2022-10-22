https://ukraina.ru/20221022/1040035240.html

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино - 22.10.2022 Украина.ру

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино

Два человека погибли в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ 22 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале

2022-10-22T14:43

2022-10-22T14:43

2022-10-22T14:43

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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Два человека погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", - сообщил Гладков.В Шебекино из-за обстрела 15 тысяч человек остались без электричества. На устранение последствий и восстановление электроснабжения могут потратить 5-6 часов, сообщил Гладков. По информации очевидцев, в результате обстрела поврежден торговый центр. Въезд в Шебекино ограничен, пропускают только автомобили экстренных служб, сообщили в соцсетях.

https://ukraina.ru/20221022/1040035007.html

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новости, шебекино, обстрелы, всу, белгородская область