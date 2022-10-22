https://ukraina.ru/20221022/1040034243.html
Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город - 22.10.2022 Украина.ру
Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
Жители Херсона должны незамедлительно покинуть город из-за напряженной обстановки на фронте, заявили 22 октября в администрации Херсонской области
2022-10-22T14:01
2022-10-22T14:01
2022-10-22T14:01
новости
херсон
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Жители Херсона должны незамедлительно покинуть город, заявили в администрации Херсонской области. Мирных горожан и все подразделения гражданской администрации попросили переправиться на левый берег Днепра 22 октября. В администрации попросили горожан не поддаваться панике, проявить мужество и выдержку.
https://ukraina.ru/20221022/1040007644.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон
Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
Жители Херсона должны незамедлительно покинуть город из-за напряженной обстановки на фронте, заявили 22 октября в администрации Херсонской области
Жители Херсона должны незамедлительно покинуть город, заявили в администрации Херсонской области. Мирных горожан и все подразделения гражданской администрации попросили переправиться на левый берег Днепра 22 октября.
"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких. Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду", - заявили в администрации.
В администрации попросили горожан не поддаваться панике, проявить мужество и выдержку.