Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город

"Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких. Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду", - заявили в администрации.