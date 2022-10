https://ukraina.ru/20221021/1040010203.html

Кот, зять "агента Кремля" или возвращение Джонсона: кто станет премьер-министром Великобритании

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. После чего Консервативная партия запустила процедуру выдвижения кандидатов на пост нового лидера, который возглавит правительство королевства.Новость об уходе Трасс на 45-й день премьерства породила массу мемов. В Twitter появилась фотография кота Ларри, стоящего за трибуной на фоне резиденции на Даунинг-стрит, где он обитает, с подписью: «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго». Настоящей звездой стал латук, который участвовал в эксперименте издания Daily: что произойдёт раньше — сгниёт листовой салат или отставка Трасс? Однако при всей своей популярности латук, изображение которого даже спроецировали на здание парламента, всё же не сможет возглавить британское правительство. Так что стоит разобраться, кто может стать преемником Трасс.Процедура выбора нового премьер-министраКонсервативной партии придётся избрать лидера во второй раз менее чем за два месяца. Для ускорения процедуры был установлен порог поддержки, необходимой для выдвижения кандидатуры, — не менее 100 голосов от парламентариев-однопартийцев. Таким образом, в борьбе за премьерское кресло примут участие максимум три человека, поскольку фракция тори насчитывает 356 депутатов. Предложения по номинации кандидатов принимаются в письменной форме и по электронной почте до 14:00 (16:00 мск) понедельника, 24 октября.Если планку в 100 голосов преодолеет только один человек, он автоматически станет партийным лидером и новым премьер-министром Великобритании. Аналогичная ситуация сложится, если Консервативная партия договорится о едином кандидате.Если таковых будет трое, набравший наименьшее количество голосов выбывает из гонки, и в финал выходят двое — их судьба решится по итогам онлайн-голосования всех членов партии (их по всему королевству насчитывается, по разным оценкам, от 160 000 до почти 200 000 человек), результаты которого объявят 28 октября.Оппозиция в лице Лейбористской партии, Либеральных демократов и Шотландской национальной партии требует проведения досрочных парламентских выборов, чтобы определить нового премьер-министра. Поддерживают эту идею и многие подданные королевства — всего за несколько часов соответствующую петицию, опубликованную газетой The Independent, подписали более 200 тысяч человек. Однако консерваторы лучше переругаются между собой и выдвинут непопулярного кандидата, чем пойдут на этот шаг, поскольку заведомо знают, что проиграют. Сейчас за Консервативную партию готовы проголосовать 20% британцев, за Лейбористскую — 56%, показал опрос, проведённый социологической компанией Redfield & Winton Strategies.На политическом манеже — те жеПока официально не выдвинут ни один кандидат, но уже известно, кто из потенциальных преемников Трасс участвовать во внутрипартийной борьбе не будет: Бен Уоллес пожелал сохранить пост министра обороны королевства, об отсутствии премьерских амбиций заявил и Джереми Хант, ставший канцлером Казначейства Великобритании (министром финансов) 14 октября.А кто же на новенького?Аналитики и букмекеры называют три имени: бывший глава Казначейства Риши Сунак, боровшийся за премьерский пост с Трасс в финале недавней избирательной кампании среди консерваторов, лидер Палаты общин (нижняя палата парламента) Пенни Мордонт, бывшая первой женщиной-министром обороны Великобритании, и, как ни удивительно, Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра 6 сентября 2022 года.Третье место в большинстве прогнозов занимает Мордонт, в том числе спустя несколько часов после заявления Трасс об отставке 20 октября телеканал Sky News сообщил, что лидер Палаты общин идёт третьей по количеству полученных голосов однопартийцев: она к тому моменту заручилась поддержкой 6 консерваторов, Джонсон — 19, а первым шёл Сунак с 21 голосом. Утром 21 октября газета The Telegraph привела обновлённые сведения: 13, 31 и 38 голосов соответственно.Бывший глава Казначейства — однозначный лидер. Например, издание The Daily Telegraph оценивает шансы Сунака на победу в 62% (для сравнения, у Мордонт, занявшей второе место, — 33,3%). Главное, чего британцы ждут от нового премьер-министра, — срочного спасения национальной экономики и решения финансовых проблем. И в этом плане очень выигрышно смотрится именно Сунак. Более того, в случае прихода к власти он поставит экономическое благосостояние Великобритании на первое место, отодвинув украинский вопрос на задний план и, возможно, даже сократив объём помощи Киеву, что очень не понравится официальному Киеву. А что может не понравиться британским избирателям, как считают эксперты, так это миллионное состояние Сунака, что не очень вписывается в идеальный образ Консервативной партии: он богат и будет вызывать зависть людей. Кроме того, его тестя, отца индийского IT-сектора миллиардера Нараяну Мурти обвиняют в связях с руководством РФ, поскольку основанная им компания Infosys, хоть и объявила об уходе с российского рынка, но продолжала свою деятельность в стране. А сам он в 2004 году лично проводил экскурсию по штаб-квартире Infosys в индийском городе Бангалоре для президента РФ Владимира Путина.Букмекерская платформа Betfair также назвала Сунака фаворитом гонки, Мордонт занимает третье место, а на второе вышел Борис Джонсон, который, «похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента». По результатам опроса, проведённого за пару дней до отставки Трасс, среди членов Консервативной партии, вместо Лиз большинство хотели бы видеть Джонсона — он набрал 32%, следом за ним шёл Сунак с 23%, замкнул тройку Уоллес (10%), далее Мордонт (9%), депутат Кеми Бэйднок, имеющая нигерийские корни, которая не занимала государственные посты выше заместителя министра (8%), Джереми Хант (7%).После новости о том, что пост премьер-министра становится вакантным, Джонсон, как рассказали его друзья, решил прервать зарубежную поездку, чтобы вернуться в Соединённое королевство к концу недели. И, по информации The Telegraph, начал в частном порядке призывать парламентариев-консерваторов поддержать его для эффектного возвращения на Даунинг-стрит.Первым членом правительства, выразившим поддержку одному из потенциальных кандидатов после отставки Трасс, стал министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг. Совпадение или нет, но высказался он в пользу бывшего премьер-министра. Джонсона готов поддержать и Уоллес.Но перспективе возвращения Джонсона, мягко говоря, рады далеко не все.«Честно говоря, я сказал бы, чтобы он возвращался на пляж. У нас есть по-настоящему большие технические экономические проблемы, которые требуют решения. Он не соответствует требованиям для этого. Вам требуется железобетонная поддержка Палаты общин. Я не думаю, что у него есть такая поддержка», — заявил депутат-консерватор Дэвид Дэвис, бывший министром по вопросам Brexit, в эфире радиостанции LBC.Не желает работать с новым старым премьером и оппозиция. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер считает, что Джонсон не подходит для этой должности, а его возвращение стало бы оскорблением для народа. А заместитель лидера «Либеральных демократов» Дейзи Купер призвала запретить Джонсону принимать участие в новых выборах, отметив, что со стороны правящей партии включение его в число кандидатов стало бы свидетельством того, «насколько они находятся в отрыве от реальности».Эксперты не столь категоричны при оценке шансов Джонсона вернуться в большую политику.«Я думаю, что он, конечно, вернется в большую политику. Весь вопрос — когда. Прямо сейчас или чуть позже. Я бы не ставил крест на Джонсоне. Думаю, что он, уйдя в отставку, просто взял паузу в политической карьере», — сказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.Сейчас в Консервативной партии нет фигуры, которая пользовалась бы безусловным уважением и авторитетом, поэтому делать прогнозы трудно, отмечает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Однако избавиться от премьер-министра, имевшего отрицательный рейтинг, а сейчас вернуть его — это просто смешно: тогда консерваторам нужно признавать, что полтора месяца назад они совершили ошибку, убрав Джонсона.Доцент кафедры европейского права МГИМО Борис Топорнин также подчёркивает, что лидера, способного сплотить партию и получить мандат доверия британцев, нет, а самый яркий из консерваторов — Джонсон. Так что гипотетически его могли бы выдвинуть кандидатом в премьер-министры. Однако вряд ли это произойдёт, считает эксперт, поскольку Джонсон — фигура, компрометирующая сама себя.«Он бы не подавал в отставку, если бы не произошли скандалы с вечеринками, выпивкой. Многие тогда говорили, что Джонсон забыл про внутренние дела Великобритании. Он занимался Украиной, Россией, ЕС, США, много времени уделял внешней политике и практически не реагировал на вызовы со стороны экономического кризиса. Он в рамках нынешнего кризиса неподходящая фигура», — пояснил Топорнин.Схожей точки зрения придерживается бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул: «Иронично, лучшим кандидатом для консерваторов на следующих выборах мог бы быть сам Борис Джонсон. Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он до сих пор очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер всё ещё находится под следствием за ложь парламенту о приёме гостей на Даунинг-стрит 10 (вечеринок в разгар локдауна из-за пандемии COVID-19. — Ред.), поэтому это слишком рискованно для консерваторов — выбрать его сейчас».В числе возможных кандидатов в премьер-министры он назвал Сунака, Мордонт и бывшего генерального прокурора Великобритании Суэллу Браверман. Причём лучшим из этой троицы эксперт называет последнюю: на руку ей, по словам Коула, может сыграть твёрдая позиция по вопросу иммиграционной политики (хотя сама родилась в семье иммигрантов из Кении и Маврикия), и уход в отставку с должности главы МВД королевства 19 октября после обвинений в адрес Трасс в нарушении обещаний избирателям.Даже если случится чудо и Джонсона вновь назначат на пост премьер-министра, надолго в резиденции на Даунинг-стрит он не задержится, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.«Легитимность правительства, в общем-то, подорвана, доверие к нему — очень низкое, партия находится в тяжёлом состоянии. Требования провести новые выборы звучат со всех сторон. Скорее всего, тот, кто сейчас займёт эту должность, тоже будет временной фигурой», — сказал политолог.Как бы ни хотела Консервативная партия, парламентские выборы в Великобритании состоятся в 2024 году, поэтому любой преемник Трасс придёт лишь на полтора года. А учитывая непопулярность консерваторов среди общественности, велика вероятность, что следующим премьер-министром станет представитель другой политической силы.Для России, по большому счёту, нет разницы, кто возглавит британское правительство, поскольку позиция всех потенциальных кандидатов по украинскому вопросу не слишком отличается от позиции Трасс: все они настроены антироссийски и считают, что исход конфликта на Украине должен решиться на поле боя. К началу переговоров не призывает никто.

