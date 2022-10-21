Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве - 21.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве
Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве - 21.10.2022 Украина.ру
Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на подвижки к мирному урегулированию российско-украинского конфликта после телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом 21 октября Эрдоган заявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан
2022-10-21T12:44
2022-10-21T12:44
новости
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По его словам, от заключения мира ни одна сторона не проиграет. Эрдоган планирует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, выслушать обоих лидеров и сделать выводы. Эти разговоры он назвал "телефонной дипломатией"."В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинуться", - сказал Эрдоган.Последний разговор с президентом России Владимиром Путиным произвел на Эрдогана впечатление о смягчении позиции главы российского государства в вопросе диалога с Киевом. В общении с Зеленским Эрдоган "почувствовал отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса".
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новости, эрдоган, киев, москва, диалог
Новости, Эрдоган, Киев, Москва, диалог

Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве

12:44 21.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на подвижки к мирному урегулированию российско-украинского конфликта после телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом 21 октября Эрдоган заявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан
По его словам, от заключения мира ни одна сторона не проиграет. Эрдоган планирует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, выслушать обоих лидеров и сделать выводы. Эти разговоры он назвал "телефонной дипломатией".
"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинуться", - сказал Эрдоган.
Последний разговор с президентом России Владимиром Путиным произвел на Эрдогана впечатление о смягчении позиции главы российского государства в вопросе диалога с Киевом. В общении с Зеленским Эрдоган "почувствовал отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
12 октября, 18:25
В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на УкраинеВ Москве ожидают, что на предстоящей в Астане встрече лидеров России и Турции последний выдвинет инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков
 
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