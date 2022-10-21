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Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве

Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве - 21.10.2022 Украина.ру

Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на подвижки к мирному урегулированию российско-украинского конфликта после телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом 21 октября Эрдоган заявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан

2022-10-21T12:44

2022-10-21T12:44

2022-10-21T12:44

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По его словам, от заключения мира ни одна сторона не проиграет. Эрдоган планирует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, выслушать обоих лидеров и сделать выводы. Эти разговоры он назвал "телефонной дипломатией"."В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинуться", - сказал Эрдоган.Последний разговор с президентом России Владимиром Путиным произвел на Эрдогана впечатление о смягчении позиции главы российского государства в вопросе диалога с Киевом. В общении с Зеленским Эрдоган "почувствовал отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса".

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новости, эрдоган, киев, москва, диалог