Эрдоган предложил услуги "телефонной дипломатии" Киеву и Москве
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на подвижки к мирному урегулированию российско-украинского конфликта после телефонных разговоров с президентами России и Украины. Об этом 21 октября Эрдоган заявил журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан
По его словам, от заключения мира ни одна сторона не проиграет. Эрдоган планирует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, выслушать обоих лидеров и сделать выводы. Эти разговоры он назвал "телефонной дипломатией".
"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинуться", - сказал Эрдоган.
Последний разговор с президентом России Владимиром Путиным произвел на Эрдогана впечатление о смягчении позиции главы российского государства в вопросе диалога с Киевом. В общении с Зеленским Эрдоган "почувствовал отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса".
12 октября, 18:25В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на УкраинеВ Москве ожидают, что на предстоящей в Астане встрече лидеров России и Турции последний выдвинет инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков