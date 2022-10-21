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Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич

Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич - 21.10.2022 Украина.ру

Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич

Президент Сербии Александр Вучич 20 октября в эфире TV Prva заверил, что не пытался скрыть визит в Белград заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:39

2022-10-21T08:39

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александр вучич

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"Хочу объяснить людям, о чем идет речь. Замглавы МИД РФ, который не находится под санкциями нигде в мире, приехал в страну, где провел, насколько я понял Николу Селаковича, консультации, потому что ни в одной другой стране не может их провести, что логично, с российскими послами из всего региона", - заявил Вучич.Он подчеркнул, что Грушко прибыл по своим делам, однако Сербию обвиняют, что она это скрывала."Скрывали, что люди прилетят обычным самолетом, где есть список всех пассажиров! Он встречался с Селаковичем, который сказал, что у них были корректные разговоры, что мы радушные хозяева, что всегда могут проводить такие встречи на территории Сербии и так далее. А у меня не было формальной встречи такого типа, я не принимал его в резиденции президента, у нас был некий вид рабочего завтрака, потому что давно его знаю и он очень часто приезжал сюда", - указал сербский лидер.Он осудил попытки политических оппонентов уличить его в создании секретности вокруг приезда замглавы МИД РФ, также осудил явные упреки некоторых политиков и донесения посольствам стран Запада.Он напомнил, что немецкая оккупационная администрация в Белграде в 1943 году выпустила официальное сообщение, которым призвала прекратить докладывать ей о перемещениях подпольщиков, "потому что уже есть больше штатных доносчиков, чем требуется".По его словам, страны Запада были отлично осведомлены о пребывании замглавы МИД РФ, и сербские спецслужбы выявили 10 автомобилей и их пассажиров, которые следили за передвижением Грушко по Белграду.МИД РФ сообщил в минувшую субботу, что в ходе пребывания в Белграде 13-14 октября Грушко был принят президентом Сербии, провел переговоры с министром иностранных дел Николой Селаковичем, встретился с министром внутренних дел Александром Вулиным.

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