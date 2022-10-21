https://ukraina.ru/20221021/1039959972.html
Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов"
Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов" - 21.10.2022 Украина.ру
Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов"
Запад очевидно готовит на Украине ядерную провокацию, планируя обвинить в этом Россию. Что делать Москве, если это все же произойдет, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2022-10-21T05:21
2022-10-21T05:21
2022-10-21T05:21
эксперт
новости
ядерное оружие
провокация
россия
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, ядерное оружие, провокация, россия
эксперт, Новости, Ядерное оружие, провокация, Россия
Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов"
Запад очевидно готовит на Украине ядерную провокацию, планируя обвинить в этом Россию. Что делать Москве, если это все же произойдет, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
"К сожалению, у России тут мало хороших ходов. Надо сделать всё, чтобы донести до стран, где еще слышан наш голос, что это точно устроили не мы. А дальше многое будет определено конкретикой этой провокации: что, где, когда и в каком количестве будет взорвано. Сейчас об этом говорить рано. Больше шансов на то, что Запад на эту провокацию не пойдет. Но опасность велика", - заявил Неменский.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь: