https://ukraina.ru/20221021/1039959972.html

Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов"

Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов" - 21.10.2022 Украина.ру

Эксперт о ядерной провокации: "у России тут мало хороших ходов"

Запад очевидно готовит на Украине ядерную провокацию, планируя обвинить в этом Россию. Что делать Москве, если это все же произойдет, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2022-10-21T05:21

2022-10-21T05:21

2022-10-21T05:21

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эксперт, новости, ядерное оружие, провокация, россия