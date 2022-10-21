"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1039957580.html
"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском
"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском - 21.10.2022 Украина.ру
"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском
В ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) бойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T07:45
2022-10-21T07:45
новости
артёмовск (бахмут)
спецоперация
юрий кнутов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038723070_0:150:3190:1944_1920x0_80_0_0_4316290aea7c060b96df649dd0ce722f.jpg
По словам эксперта, данные подразделения успешно взаимодействуют друг с другом, продвигаясь ближе к центру города.Кнутов рассказал, что киевский режим обсуждал вопрос об эвакуации города, но, по его мнению, Владимир Зеленский постарается не допустить её, перебрасывая туда дополнительные части.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038259564.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038723070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75faeeef81f3d85847fca376da24e870.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артёмовск (бахмут), спецоперация, юрий кнутов, россия
Новости, Артёмовск (Бахмут), Спецоперация, Юрий Кнутов, Россия

"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском

07:45 21.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) бойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, данные подразделения успешно взаимодействуют друг с другом, продвигаясь ближе к центру города.

Задача выбивать противника из Артёмовска, несмотря на происходящее на других участках фронта, выполняется неплохо. Город с трёх сторон контролируется нашими силами, и мы его возьмём

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Кнутов рассказал, что киевский режим обсуждал вопрос об эвакуации города, но, по его мнению, Владимир Зеленский постарается не допустить её, перебрасывая туда дополнительные части.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 07:45
Рожин назвал необходимое условие для взятия АртёмовскаСоюзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево — Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)СпецоперацияЮрий КнутовРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала