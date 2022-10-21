https://ukraina.ru/20221021/1039957580.html

"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском

"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском - 21.10.2022 Украина.ру

"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском

В ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) бойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-21T07:45

2022-10-21T07:45

2022-10-21T07:45

новости

артёмовск (бахмут)

спецоперация

юрий кнутов

россия

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По словам эксперта, данные подразделения успешно взаимодействуют друг с другом, продвигаясь ближе к центру города.Кнутов рассказал, что киевский режим обсуждал вопрос об эвакуации города, но, по его мнению, Владимир Зеленский постарается не допустить её, перебрасывая туда дополнительные части.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038259564.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), спецоперация, юрий кнутов, россия