"Мы его возьмём": Кнутов рассказал о ситуации под Артёмовском
В ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) бойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, данные подразделения успешно взаимодействуют друг с другом, продвигаясь ближе к центру города.
Задача выбивать противника из Артёмовска, несмотря на происходящее на других участках фронта, выполняется неплохо. Город с трёх сторон контролируется нашими силами, и мы его возьмём
Кнутов рассказал, что киевский режим обсуждал вопрос об эвакуации города, но, по его мнению, Владимир Зеленский постарается не допустить её, перебрасывая туда дополнительные части.
31 августа, 07:45Рожин назвал необходимое условие для взятия АртёмовскаСоюзным силам нельзя начинать штурм Артёмовска (Бахмута), не взломав линию обороны ВСУ Зайцево — Кодема и не выйдя к трассе Артёмовск — Дзержинск. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.