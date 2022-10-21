https://ukraina.ru/20221021/1039956397.html
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации - 21.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
У любой западной провокации, в том числе ядерной, есть вполне предсказуемый предвестник – Запад готовится обвинять Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:07
2022-10-21T04:07
2022-10-21T04:07
новости
политолог
провокация
украина
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Он добавил, что в первую очередь вывести огонь войны на новый уровень заинтересованы Великобритания и часть истеблишмента США.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, провокация, украина, ядерное оружие
Новости, политолог, провокация, Украина, Ядерное оружие
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
У любой западной провокации, в том числе ядерной, есть вполне предсказуемый предвестник – Запад готовится обвинять Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский
"Я вижу, что идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине. Эта кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию. Мой опыт подсказывает, что когда видишь такую мощную подготовительную кампанию, то она неслучайна", - сказал политолог.
Он добавил, что в первую очередь вывести огонь войны на новый уровень заинтересованы Великобритания и часть истеблишмента США.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь: