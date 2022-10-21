Политолог назвал знак скорой ядерной провокации - 21.10.2022 Украина.ру
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Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации - 21.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
У любой западной провокации, в том числе ядерной, есть вполне предсказуемый предвестник – Запад готовится обвинять Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский
2022-10-21T04:07
2022-10-21T04:07
новости
политолог
провокация
украина
ядерное оружие
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Он добавил, что в первую очередь вывести огонь войны на новый уровень заинтересованы Великобритания и часть истеблишмента США.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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Новости
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новости, политолог, провокация, украина, ядерное оружие
Новости, политолог, провокация, Украина, Ядерное оружие

Политолог назвал знак скорой ядерной провокации

04:07 21.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
У любой западной провокации, в том числе ядерной, есть вполне предсказуемый предвестник – Запад готовится обвинять Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский
"Я вижу, что идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине. Эта кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию. Мой опыт подсказывает, что когда видишь такую мощную подготовительную кампанию, то она неслучайна", - сказал политолог.
Он добавил, что в первую очередь вывести огонь войны на новый уровень заинтересованы Великобритания и часть истеблишмента США.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.

Полностью интервью можно прочитать здесь:
Олег Неменский
Вчера, 13:35
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
 
НовостиполитологпровокацияУкраинаЯдерное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
04:21Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
04:15Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
04:07Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
04:00Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
01:00Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
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