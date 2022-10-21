https://ukraina.ru/20221021/1039956397.html

Политолог назвал знак скорой ядерной провокации

Политолог назвал знак скорой ядерной провокации - 21.10.2022 Украина.ру

Политолог назвал знак скорой ядерной провокации

У любой западной провокации, в том числе ядерной, есть вполне предсказуемый предвестник – Запад готовится обвинять Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский

2022-10-21T04:07

2022-10-21T04:07

2022-10-21T04:07

новости

политолог

провокация

украина

ядерное оружие

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Он добавил, что в первую очередь вывести огонь войны на новый уровень заинтересованы Великобритания и часть истеблишмента США.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, провокация, украина, ядерное оружие