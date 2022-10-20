ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области - 20.10.2022 Украина.ру
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ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области - 20.10.2022 Украина.ру
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области
Украинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале
2022-10-20T15:44
2022-10-20T15:44
новости
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всу
оборона
харьковская область
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Харьковские власти вместе с ВСУ обустроили три линии эшелонированной обороны в области. По словам Синегубова, линии укреплены, также ведутся боевые действия. ВСУ за последнюю неделю заняли 19 населенных пунктов Харьковской области. Главной задачей Киев ставит установление украинской власти. Сначала в села и города заходят военные, затем полиция и сотрудники прокуратуры, а не медики или аварийно-ремонтные бригады. ВСУ продолжают наступательные действия, добавил Синегубов.
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новости, украина, всу, оборона, харьковская область
Новости, Украина, ВСУ, Оборона, Харьковская область

ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области

15:44 20.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале
Харьковские власти вместе с ВСУ обустроили три линии эшелонированной обороны в области. По словам Синегубова, линии укреплены, также ведутся боевые действия.
ВСУ за последнюю неделю заняли 19 населенных пунктов Харьковской области. Главной задачей Киев ставит установление украинской власти. Сначала в села и города заходят военные, затем полиция и сотрудники прокуратуры, а не медики или аварийно-ремонтные бригады.
ВСУ продолжают наступательные действия, добавил Синегубов.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 14:14
СМИ: бойцы "Вагнера" укрепляют оборону под ЛисичанскомБойцы группы "Вагнер" возводят и обустраивают под Лисичанском несколько линий обороны. Об этом говорится в репортаже корреспондента РИА Новости, опубликованного 15 октября
 
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