https://ukraina.ru/20221020/1039958921.html

ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области

ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области - 20.10.2022 Украина.ру

ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области

Украинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале

2022-10-20T15:44

2022-10-20T15:44

2022-10-20T15:44

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Харьковские власти вместе с ВСУ обустроили три линии эшелонированной обороны в области. По словам Синегубова, линии укреплены, также ведутся боевые действия. ВСУ за последнюю неделю заняли 19 населенных пунктов Харьковской области. Главной задачей Киев ставит установление украинской власти. Сначала в села и города заходят военные, затем полиция и сотрудники прокуратуры, а не медики или аварийно-ремонтные бригады. ВСУ продолжают наступательные действия, добавил Синегубов.

https://ukraina.ru/20221015/1039770842.html

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новости, украина, всу, оборона, харьковская область