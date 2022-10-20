https://ukraina.ru/20221020/1039958921.html
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области - 20.10.2022 Украина.ру
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области
Украинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале
2022-10-20T15:44
2022-10-20T15:44
2022-10-20T15:44
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всу
оборона
харьковская область
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Харьковские власти вместе с ВСУ обустроили три линии эшелонированной обороны в области. По словам Синегубова, линии укреплены, также ведутся боевые действия. ВСУ за последнюю неделю заняли 19 населенных пунктов Харьковской области. Главной задачей Киев ставит установление украинской власти. Сначала в села и города заходят военные, затем полиция и сотрудники прокуратуры, а не медики или аварийно-ремонтные бригады. ВСУ продолжают наступательные действия, добавил Синегубов.
https://ukraina.ru/20221015/1039770842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, оборона, харьковская область
Новости, Украина, ВСУ, Оборона, Харьковская область
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской области
Украинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале