https://ukraina.ru/20221020/1039941247.html

В Киевской области появились проблемы с подключением к интернету

В Киевской области появились проблемы с подключением к интернету - 20.10.2022 Украина.ру

В Киевской области появились проблемы с подключением к интернету

В Киевской области наблюдаются проблемы с подключением к интернету, сообщает 20 октября организация NetBlocks

2022-10-20T11:09

2022-10-20T11:09

2022-10-20T11:09

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Перебои также зафиксированы в Буче, Броварах, Ирпене и других городах Киевской области.Владимир Зеленский в среду подтвердил поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины, три из них уничтожены.О введении ограничения поставок электроэнергии на Украине ранее заявил заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Он призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что в противном случае временных отключений не избежать. По его заявлению, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей РФ, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ukraina.ru/20221020/1039941127.html

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2022

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новости, интернет, киевская область, киев, буча, ирпень