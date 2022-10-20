Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти - 20.10.2022 Украина.ру
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Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти - 20.10.2022 Украина.ру
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти
В четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале
2022-10-20T11:03
2022-10-20T11:03
новости
электричество
электроэнергия
промышленность
львовская область
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Козицкий отметил, что ограничения не касаются обычных потребителей.Кроме того, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.Сообщается, что в Ровно также наполовину сокращают движение электротранспорта.
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новости, электричество, электроэнергия, промышленность, львовская область
Новости, электричество, электроэнергия, промышленность, Львовская область

Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти

11:03 20.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале
Тех, промышленных потребителей, которых внесли в график (отключений – ред.) уже уведомили о ситуации.
Козицкий отметил, что ограничения не касаются обычных потребителей.
Кроме того, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.
Сообщается, что в Ровно также наполовину сокращают движение электротранспорта.
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
10:23
По всей Украине включились сирены воздушной тревогиВоздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ
 
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