https://ukraina.ru/20221020/1039941127.html
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти - 20.10.2022 Украина.ру
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти
В четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале
2022-10-20T11:03
2022-10-20T11:03
2022-10-20T11:03
новости
электричество
электроэнергия
промышленность
львовская область
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Козицкий отметил, что ограничения не касаются обычных потребителей.Кроме того, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.Сообщается, что в Ровно также наполовину сокращают движение электротранспорта.
https://ukraina.ru/20221020/1039939429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, электроэнергия, промышленность, львовская область
Новости, электричество, электроэнергия, промышленность, Львовская область
Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти
В четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале