https://ukraina.ru/20221020/1039941127.html

Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти

Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти - 20.10.2022 Украина.ру

Во Львовской области отключили электричество для промышленности – власти

В четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в своем Telegram-канале

2022-10-20T11:03

2022-10-20T11:03

2022-10-20T11:03

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Козицкий отметил, что ограничения не касаются обычных потребителей.Кроме того, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.Сообщается, что в Ровно также наполовину сокращают движение электротранспорта.

https://ukraina.ru/20221020/1039939429.html

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новости, электричество, электроэнергия, промышленность, львовская область