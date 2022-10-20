https://ukraina.ru/20221020/1039939429.html

По всей Украине включились сирены воздушной тревоги

По всей Украине включились сирены воздушной тревоги - 20.10.2022 Украина.ру

По всей Украине включились сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ

2022-10-20T10:23

2022-10-20T10:23

2022-10-20T10:23

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Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.Также сообщалось о взрывах в Николаеве. С 10 октября российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

https://ukraina.ru/20221019/1039842028.html

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новости, украина, спецоперация, тревога, удары