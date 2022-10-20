По всей Украине включились сирены воздушной тревоги - 20.10.2022 Украина.ру
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По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги - 20.10.2022 Украина.ру
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ
2022-10-20T10:23
2022-10-20T10:23
новости
украина
спецоперация
тревога
удары
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Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.Также сообщалось о взрывах в Николаеве. С 10 октября российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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новости, украина, спецоперация, тревога, удары
Новости, Украина, Спецоперация, тревога, удары

По всей Украине включились сирены воздушной тревоги

10:23 20.10.2022
 
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP / Rodrigo Abd
Читать в
Воздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.
Также сообщалось о взрывах в Николаеве.
С 10 октября российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.
Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 04:30
Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины Уничтожение энергосистемы Украины будет вестись до тех пор, пока у них все запасные части и агрегаты не закончатся, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
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