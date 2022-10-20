https://ukraina.ru/20221020/1039939429.html
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги - 20.10.2022 Украина.ру
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ
2022-10-20T10:23
2022-10-20T10:23
2022-10-20T10:23
новости
украина
спецоперация
тревога
удары
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Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.Также сообщалось о взрывах в Николаеве. С 10 октября российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
https://ukraina.ru/20221019/1039842028.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, тревога, удары
Новости, Украина, Спецоперация, тревога, удары
По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена 20 октября по всей территории Украины, пишут местные СМИ
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.
Также сообщалось о взрывах в Николаеве.
С 10 октября российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.
Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.