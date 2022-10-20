Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео - 20.10.2022 Украина.ру
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Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео - 20.10.2022 Украина.ру
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
На авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции ВСУ, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости кадры взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"
2022-10-20T09:46
2022-10-20T09:46
новости
артиллерия
россия
украина
всу
мт-12 "рапира"
беспилотник
спецоперация
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На видео с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки ВСУ, которую засек наземный наблюдательный пост. Неизвестное орудие противника прячется в развалинах населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Оператор БПЛА уточняет и передает координаты расчету противотанковой пушки МТ-21 ("Рапира"), которая после пристрелочного выстрела поражает цель.В результате точного попадания 100-миллиметрового снаряда следует взрыв боекомплекта.В начале спецоперации у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, рассказал ранее командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру. По его словам, российской армии хватает боеприпасов и оружия.
https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артиллерия, россия, украина, всу, мт-12 "рапира", беспилотник, спецоперация
Новости, артиллерия, Россия, Украина, ВСУ, МТ-12 "Рапира", беспилотник, Спецоперация

Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео

09:46 20.10.2022
 
кадр из видео
кадр из видео
Читать в
На авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции ВСУ, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости кадры взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"
На видео с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки ВСУ, которую засек наземный наблюдательный пост. Неизвестное орудие противника прячется в развалинах населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Оператор БПЛА уточняет и передает координаты расчету противотанковой пушки МТ-21 ("Рапира"), которая после пристрелочного выстрела поражает цель.
В результате точного попадания 100-миллиметрового снаряда следует взрыв боекомплекта.
В начале спецоперации у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, рассказал ранее командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру. По его словам, российской армии хватает боеприпасов и оружия.
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