https://ukraina.ru/20221020/1039935828.html
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео - 20.10.2022 Украина.ру
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
На авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции ВСУ, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости кадры взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"
2022-10-20T09:46
2022-10-20T09:46
2022-10-20T09:46
новости
артиллерия
россия
украина
всу
мт-12 "рапира"
беспилотник
спецоперация
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039935542_0:0:1387:780_1920x0_80_0_0_ae1c4ae7bcab29096ae1d4ff251de962.png
На видео с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки ВСУ, которую засек наземный наблюдательный пост. Неизвестное орудие противника прячется в развалинах населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Оператор БПЛА уточняет и передает координаты расчету противотанковой пушки МТ-21 ("Рапира"), которая после пристрелочного выстрела поражает цель.В результате точного попадания 100-миллиметрового снаряда следует взрыв боекомплекта.В начале спецоперации у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, рассказал ранее командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру. По его словам, российской армии хватает боеприпасов и оружия.
https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039935542_115:0:1155:780_1920x0_80_0_0_0758b70a00f2ff45ca8291b4f7116ee4.png
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артиллерия, россия, украина, всу, мт-12 "рапира", беспилотник, спецоперация
Новости, артиллерия, Россия, Украина, ВСУ, МТ-12 "Рапира", беспилотник, Спецоперация
Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
На авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции ВСУ, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости кадры взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"
На видео с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки ВСУ, которую засек наземный наблюдательный пост. Неизвестное орудие противника прячется в развалинах населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Оператор БПЛА уточняет и передает координаты расчету противотанковой пушки МТ-21 ("Рапира"), которая после пристрелочного выстрела поражает цель.
В результате точного попадания 100-миллиметрового снаряда следует взрыв боекомплекта.
В начале спецоперации у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, рассказал ранее командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру. По его словам, российской армии хватает боеприпасов и оружия.