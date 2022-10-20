https://ukraina.ru/20221020/1039935828.html

Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео

Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео - 20.10.2022 Украина.ру

Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео

На авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции ВСУ, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости кадры взаимодействия БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 "Рапира"

2022-10-20T09:46

2022-10-20T09:46

2022-10-20T09:46

новости

артиллерия

россия

украина

всу

мт-12 "рапира"

беспилотник

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039935542_0:0:1387:780_1920x0_80_0_0_ae1c4ae7bcab29096ae1d4ff251de962.png

На видео с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки ВСУ, которую засек наземный наблюдательный пост. Неизвестное орудие противника прячется в развалинах населенного пункта Опытное на авдеевском направлении. Оператор БПЛА уточняет и передает координаты расчету противотанковой пушки МТ-21 ("Рапира"), которая после пристрелочного выстрела поражает цель.В результате точного попадания 100-миллиметрового снаряда следует взрыв боекомплекта.В начале спецоперации у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, рассказал ранее командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру. По его словам, российской армии хватает боеприпасов и оружия.

https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артиллерия, россия, украина, всу, мт-12 "рапира", беспилотник, спецоперация