В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине
В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине
Россия может бороться с украинскими диверсантами в Черном море с помощью боевых дельфинов, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США
2022-10-20T08:55
2022-10-20T08:55
новости
россия
сша
дельфины
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По его словам, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил, что в Крыму в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.
https://ukraina.ru/20221019/1039915744.html
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новости, россия, сша, дельфины
Новости, Россия, США, дельфины

В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине

08:55 20.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Россия может бороться с украинскими диверсантами в Черном море с помощью боевых дельфинов, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США
По его словам, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.
"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — отметил Стилуэлл.
На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).
Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил, что в Крыму в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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