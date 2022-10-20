https://ukraina.ru/20221020/1039934989.html

В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине

В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине - 20.10.2022 Украина.ру

В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине

Россия может бороться с украинскими диверсантами в Черном море с помощью боевых дельфинов, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США

2022-10-20T08:55

2022-10-20T08:55

2022-10-20T08:55

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По его словам, специально обученных дельфинов с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил, что в Крыму в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.

https://ukraina.ru/20221019/1039915744.html

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2022

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новости, россия, сша, дельфины