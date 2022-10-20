Стало известно об эффективности российских дронов-камикадзе - 20.10.2022 Украина.ру
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Стало известно об эффективности российских дронов-камикадзе
Стало известно об эффективности российских дронов-камикадзе - 20.10.2022 Украина.ру
Стало известно об эффективности российских дронов-камикадзе
Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Об этом сообщает 20 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2022-10-20T07:10
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"С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — отметил собеседник.Он добавил, что "российские дроны-камикадзе, в частности, показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины".Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero.У "Кубов" характерная форма за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.В свою очередь, у базовой версии "Ланцета" — два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Беспилотник способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.
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новости, дроны, россия, украина
Новости, дроны, Россия, Украина

Стало известно об эффективности российских дронов-камикадзе

07:10 20.10.2022 (обновлено: 07:17 20.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Об этом сообщает 20 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник
"С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — отметил собеседник.
Он добавил, что "российские дроны-камикадзе, в частности, показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины".
Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.

"Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно", — сообщил собеседник.

Беспилотники "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero.
У "Кубов" характерная форма за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
В свою очередь, у базовой версии "Ланцета" — два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. Беспилотник способен нести боевую часть в три килограмма. Его максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров.
Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.
 
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