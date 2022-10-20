Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница - 20.10.2022 Украина.ру
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Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница
Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница - 20.10.2022 Украина.ру
Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница
В Винницкой области сейчас наблюдается настоящий аврал – горожане запасаются водой и пытаются зарядить все возможные гаджеты. После недавних прилетов российских Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T05:11
2022-10-20T05:11
эксклюзив
винница
украина
спецоперация
россия
бандера
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В Винницкой области сейчас наблюдается настоящий аврал – горожане запасаются водой и пытаются зарядить все возможные гаджеты. После недавних прилетов российских ракет и дронов по объектам инфраструктуры власти советуют горожанам готовиться к аварийным отключениям света и воды.В городе выключили всё уличное освещение и рекламные вывески. Ранее, 15 октября, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области уже подвергалась ударам. Всего же за последние дни, как заявляет министр энергетики Александр Харченко, было поражено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.СБУ в Винницкой области 19 октября арестовала четырех человек за то, что те снимали результаты ударов по объектам инфраструктуры и пересылали видео своим знакомым. В отместку за удары депутаты горсовета Винницы предлагают переименовать одну из центральных улиц Льва Толстого именем нациста Степана Бандеры.Как ни парадоксально это звучит, но в Винницкой области в селе Тиврив недавно переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в рамках "борьбы с советским прошлым". Депутаты сельсовета прислушались к мнению жителей, которым не нравились эти новые названия и вернули старые, но мотивировав официально свое решения тем, что Бандера и Галицкая армия были якобы связаны "с государством-агрессором".Зато в отместку за действия РФ в Виннице на днях разрушили на Европейской площади "Мемориал славы", памятники партизанам-антифашистам и подпольщикам региона. Население, как водится на Украине, никто не спрашивал. Как и в ряде других регионов, националисты в Виннице собирают где только можно книги на русском языке, чтобы сдать их на макулатуру. На днях они отрапортовали, что собрали две тонны книг.Продолжается охота и за современными антифашистами. 19 октября Винницкая областная прокуратура подала в суд обвинение против местной жительницы, которая в соцсети "Одноклассники" восхищалась героизмом российских военных и критически отзывалась об украинских неонацистах. Женщине грозит от 5 до 8 лет с конфискацией.Украинские военные в городе сходу формируют новые легенды. Так, на днях, здесь появился так называемый "Призрак Винницы". Украинский летчик, Вадим Ворошилов, который потерял самолет СУ-29 при взрыве дрона "Герань 2" стал местной легендой, несмотря на то, что фактически допустил грубейшую ошибку, приблизившись к взрывоопасной цели.Винницкая область на Украине считается вотчиной бывшего премьер-министра и экс-мэра Винницы Владимира Гройсмана. На днях НАБУ и САП в Виннице выдвинули обвинению одному из приближенных Гройсмана, экс-нардепу Максиму Микитасю. Антикоррупционные органы сообщают, что бывший депутат и экс-глава государственной компании "Укрбуд" предлагал взятку мэру Днепра Борису Филатову за заключение с ним договора вне конкурса о строительстве метро в Днепре. "Откат" Микитась оценил в 10% от стоимости проекта в 220 миллионов евро. Микитась задержан. Ранее НАБУ открыла дело против Валерия Гройсмана, который на посту премьер-министра способствовал Микитасю в организации коррупционной схемы по завладению имуществом нацгвардии стоимостью в 75 миллионов гривен. Такой интерес подконтрольных США антикоррупционных органов Украины к Гройсману и его окружению может говорить и о дальнейшей зачистке политического пространства Украины.У простых же горожан, далеких от миллионных коррупционных схем, проблемы куда банальнее. На смену теплой золотой осени идут холода, а отопления так и нет. Власти рекомендуют жителям многоквартирных домов оборудовать в подвале пункты обогрева с буржуйкой на дровах. По ночам температура опускается до +4, поэтому многим уже сейчас приходится спать в свитерах под тремя одеялами. Отапливаются с 14 октября только больницы. На фоне отсутствия отопления Винницу захлестывает очередная волна Covid-19. Сейчас в городе уже около полутора тысяч заболевших, преимущественно пожилых людей, но в медицинских учреждениях приоритет отдают раненым солдатам ВСУ, которыми забиты палаты.Несмотря на все бравурные заявления властей, в городе ощущается тревога, основной причиной которой стали удары по энергетической инфраструктуре. Усугубляют ее по вечерам темные улицы, темные окна и редкие проблески фонариков телефонов, которыми горожане освещают себе путь.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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эксклюзив, винница, украина, спецоперация, россия, бандера
Эксклюзив, Винница, Украина, Спецоперация, Россия, Бандера

Коррупция, веерные отключения и вандализм. Чем живет во время СВО Винница

05:11 20.10.2022
 
© «Я люблю Старый город - Винница»/Facebook 1
1
© «Я люблю Старый город - Винница»/Facebook
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В Винницкой области сейчас наблюдается настоящий аврал – горожане запасаются водой и пытаются зарядить все возможные гаджеты. После недавних прилетов российских ракет и дронов по объектам инфраструктуры власти советуют горожанам готовиться к аварийным отключениям света и воды.
В городе выключили всё уличное освещение и рекламные вывески. Ранее, 15 октября, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области уже подвергалась ударам. Всего же за последние дни, как заявляет министр энергетики Александр Харченко, было поражено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
СБУ в Винницкой области 19 октября арестовала четырех человек за то, что те снимали результаты ударов по объектам инфраструктуры и пересылали видео своим знакомым. В отместку за удары депутаты горсовета Винницы предлагают переименовать одну из центральных улиц Льва Толстого именем нациста Степана Бандеры.
Как ни парадоксально это звучит, но в Винницкой области в селе Тиврив недавно переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в рамках "борьбы с советским прошлым". Депутаты сельсовета прислушались к мнению жителей, которым не нравились эти новые названия и вернули старые, но мотивировав официально свое решения тем, что Бандера и Галицкая армия были якобы связаны "с государством-агрессором".
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:58
Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
Зато в отместку за действия РФ в Виннице на днях разрушили на Европейской площади "Мемориал славы", памятники партизанам-антифашистам и подпольщикам региона. Население, как водится на Украине, никто не спрашивал. Как и в ряде других регионов, националисты в Виннице собирают где только можно книги на русском языке, чтобы сдать их на макулатуру. На днях они отрапортовали, что собрали две тонны книг.
Продолжается охота и за современными антифашистами. 19 октября Винницкая областная прокуратура подала в суд обвинение против местной жительницы, которая в соцсети "Одноклассники" восхищалась героизмом российских военных и критически отзывалась об украинских неонацистах. Женщине грозит от 5 до 8 лет с конфискацией.
Украинские военные в городе сходу формируют новые легенды. Так, на днях, здесь появился так называемый "Призрак Винницы". Украинский летчик, Вадим Ворошилов, который потерял самолет СУ-29 при взрыве дрона "Герань 2" стал местной легендой, несмотря на то, что фактически допустил грубейшую ошибку, приблизившись к взрывоопасной цели.
Винницкая область на Украине считается вотчиной бывшего премьер-министра и экс-мэра Винницы Владимира Гройсмана. На днях НАБУ и САП в Виннице выдвинули обвинению одному из приближенных Гройсмана, экс-нардепу Максиму Микитасю. Антикоррупционные органы сообщают, что бывший депутат и экс-глава государственной компании "Укрбуд" предлагал взятку мэру Днепра Борису Филатову за заключение с ним договора вне конкурса о строительстве метро в Днепре. "Откат" Микитась оценил в 10% от стоимости проекта в 220 миллионов евро. Микитась задержан.
Ранее НАБУ открыла дело против Валерия Гройсмана, который на посту премьер-министра способствовал Микитасю в организации коррупционной схемы по завладению имуществом нацгвардии стоимостью в 75 миллионов гривен. Такой интерес подконтрольных США антикоррупционных органов Украины к Гройсману и его окружению может говорить и о дальнейшей зачистке политического пространства Украины.
У простых же горожан, далеких от миллионных коррупционных схем, проблемы куда банальнее. На смену теплой золотой осени идут холода, а отопления так и нет. Власти рекомендуют жителям многоквартирных домов оборудовать в подвале пункты обогрева с буржуйкой на дровах. По ночам температура опускается до +4, поэтому многим уже сейчас приходится спать в свитерах под тремя одеялами. Отапливаются с 14 октября только больницы. На фоне отсутствия отопления Винницу захлестывает очередная волна Covid-19. Сейчас в городе уже около полутора тысяч заболевших, преимущественно пожилых людей, но в медицинских учреждениях приоритет отдают раненым солдатам ВСУ, которыми забиты палаты.
Несмотря на все бравурные заявления властей, в городе ощущается тревога, основной причиной которой стали удары по энергетической инфраструктуре. Усугубляют ее по вечерам темные улицы, темные окна и редкие проблески фонариков телефонов, которыми горожане освещают себе путь.
 
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