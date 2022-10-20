https://ukraina.ru/20221020/1039922435.html

"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине

"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру

"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине

Договариваться с Вашингтоном по украинскому конфликту России стоит только в том случае, если будет возможно гарантировать исполнение этих договоренностей американской стороной, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-10-20T04:22

2022-10-20T04:22

2022-10-20T04:22

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Он отметил, что в истории масса примеров того, что США, когда им это выгодно, отказываются от исполнения любых подписанных ими соглашений. Самый последний пример – иранская ядерная сделка, из которой США вышли в одностороннем порядке."Любой договор должен быть чем-то гарантирован. Может быть, физически гарантирован. Если эта группа влияния в США сможет обеспечить какую-то конфигурацию, которая позволит России относительно спокойно контролировать ситуацию на юго-западном направлении, тогда может быть такая сделка временная и возможна", - заявил Дробницкий.При этом он подчеркнул, что договариваться по урегулированию конфликта на Украине можно только напрямую с Соединенными Штатами, где сначала должна сформироваться влиятельная политическая группа, готовая потом "продавить" исполнение договоренностей в американском конгрессе.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221015/1039746618.html

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