https://ukraina.ru/20221020/1039922435.html
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
Договариваться с Вашингтоном по украинскому конфликту России стоит только в том случае, если будет возможно гарантировать исполнение этих договоренностей американской стороной, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:22
2022-10-20T04:22
2022-10-20T04:22
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Он отметил, что в истории масса примеров того, что США, когда им это выгодно, отказываются от исполнения любых подписанных ими соглашений. Самый последний пример – иранская ядерная сделка, из которой США вышли в одностороннем порядке."Любой договор должен быть чем-то гарантирован. Может быть, физически гарантирован. Если эта группа влияния в США сможет обеспечить какую-то конфигурацию, которая позволит России относительно спокойно контролировать ситуацию на юго-западном направлении, тогда может быть такая сделка временная и возможна", - заявил Дробницкий.При этом он подчеркнул, что договариваться по урегулированию конфликта на Украине можно только напрямую с Соединенными Штатами, где сначала должна сформироваться влиятельная политическая группа, готовая потом "продавить" исполнение договоренностей в американском конгрессе.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
Договариваться с Вашингтоном по украинскому конфликту России стоит только в том случае, если будет возможно гарантировать исполнение этих договоренностей американской стороной, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Он отметил, что в истории масса примеров того, что США, когда им это выгодно, отказываются от исполнения любых подписанных ими соглашений. Самый последний пример – иранская ядерная сделка, из которой США вышли в одностороннем порядке.
"Любой договор должен быть чем-то гарантирован. Может быть, физически гарантирован. Если эта группа влияния в США сможет обеспечить какую-то конфигурацию, которая позволит России относительно спокойно контролировать ситуацию на юго-западном направлении, тогда может быть такая сделка временная и возможна", - заявил Дробницкий.
При этом он подчеркнул, что договариваться по урегулированию конфликта на Украине можно только напрямую с Соединенными Штатами, где сначала должна сформироваться влиятельная политическая группа, готовая потом "продавить" исполнение договоренностей в американском конгрессе.
Полностью интервью Дробницкого
читайте на сайте Украина.ру.