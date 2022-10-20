"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине - 20.10.2022 Украина.ру
"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине
Договариваться с Вашингтоном по украинскому конфликту России стоит только в том случае, если будет возможно гарантировать исполнение этих договоренностей американской стороной, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-20T04:22
2022-10-20T04:22
новости
украина
россия
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Он отметил, что в истории масса примеров того, что США, когда им это выгодно, отказываются от исполнения любых подписанных ими соглашений. Самый последний пример – иранская ядерная сделка, из которой США вышли в одностороннем порядке."Любой договор должен быть чем-то гарантирован. Может быть, физически гарантирован. Если эта группа влияния в США сможет обеспечить какую-то конфигурацию, которая позволит России относительно спокойно контролировать ситуацию на юго-западном направлении, тогда может быть такая сделка временная и возможна", - заявил Дробницкий.При этом он подчеркнул, что договариваться по урегулированию конфликта на Украине можно только напрямую с Соединенными Штатами, где сначала должна сформироваться влиятельная политическая группа, готовая потом "продавить" исполнение договоренностей в американском конгрессе.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221015/1039746618.html
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Новости, Украина, Россия

"Физические гарантии": Дробницкий назвал условие, при котором возможна сделка России и США по Украине

04:22 20.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ДробницкийДмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Дробницкий
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Договариваться с Вашингтоном по украинскому конфликту России стоит только в том случае, если будет возможно гарантировать исполнение этих договоренностей американской стороной, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Он отметил, что в истории масса примеров того, что США, когда им это выгодно, отказываются от исполнения любых подписанных ими соглашений. Самый последний пример – иранская ядерная сделка, из которой США вышли в одностороннем порядке.
"Любой договор должен быть чем-то гарантирован. Может быть, физически гарантирован. Если эта группа влияния в США сможет обеспечить какую-то конфигурацию, которая позволит России относительно спокойно контролировать ситуацию на юго-западном направлении, тогда может быть такая сделка временная и возможна", - заявил Дробницкий.
При этом он подчеркнул, что договариваться по урегулированию конфликта на Украине можно только напрямую с Соединенными Штатами, где сначала должна сформироваться влиятельная политическая группа, готовая потом "продавить" исполнение договоренностей в американском конгрессе.
Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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