Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру
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Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября
Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру
Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T19:00
2022-10-19T19:11
эксклюзив
хроники
владимир путин
военное положение
тэс
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Владимир Путин объявил о военном положении на новых территориях, повреждены несколько ТЭС в Центральной Украине.Военное положениеПрезидент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ: Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области и Запорожской области.Путин подписал соответствующий Указ, который позднее был утвержден Советом Федерации.Согласно указу, в перечисленных регионах вводится режим максимального уровня реагирования. Должностным лицам передают полномочия по проведению мобилизации экономики, органам власти - мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и нужд населения. Вводят территориальную оборону, разворачивают штабы.Другие регионы РФКроме того, вводят в восьми регионах России вводят режим среднего уровня реагирования. Речь идет о Республике Крым, Краснодарском крае, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.В этих регионах усилят охрану общественного порядка, объектов инфраструктуры и военных объектов; вводят особый режим на объектах в сфере транспорта, коммуникации и связи; временно отселяют жителей в безопасные районы; вводят особый режим въезда/выезда; ограничивают свободу передвижения.В остальных регионах России вводится режим базовой готовности. Губернаторы и градоначальники многих регионов обратились к их жителям, объясняя, как их жизни коснутся введенные меры. Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил жителей столицы:Главы Воронежской и Курской областей, Краснодарского края, липецкий и калужский губернаторы заверили, что повседневной жизни граждан меры не коснутся.Режим среднего уровня реагирования прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев:Кроме того, Путин заявил о том, что в связи с введением в новых регионах РФ военного положения, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности и поручил создать специальный координационный совет, главой которого станет премьер-министр Михаил Мишустин.О введении особых режимов высказался глава Чечни Рамзан Кадыров:"Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты. Считаю так - рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку".ТЭС в Винницкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областяхОчередными ракетными ударами поражены Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук. На месте попадания сильный пожар.Дорога у Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд. Онищук призвала жителей региона экономить электроэнергию.Кроме того, глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры в регионе. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе Ладыжинской ТЭС. Во время ракетных ударов 10-11 октября станция уже была сильно повреждена.Еще утром в среду мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе и предупредил жителей о перебоях с электричеством и водоснабжением.Вилкул не назвал конкретный объект, но по всем признакам и свидетельствам местных жителей это может быть Криворожская ТЭС, расположенная возле города Апостолово.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, военное положение, тэс
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, военное положение, ТЭС

Военное положение, ТЭС центральной Украины. Итоги 19 октября

19:00 19.10.2022 (обновлено: 19:11 19.10.2022)
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Владимир Путин объявил о военном положении на новых территориях, повреждены несколько ТЭС в Центральной Украине.
Военное положение
Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ: Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области и Запорожской области.
Путин подписал соответствующий Указ, который позднее был утвержден Советом Федерации.
Согласно указу, в перечисленных регионах вводится режим максимального уровня реагирования. Должностным лицам передают полномочия по проведению мобилизации экономики, органам власти - мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и нужд населения. Вводят территориальную оборону, разворачивают штабы.
При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "0 военном положении".
Другие регионы РФ
Кроме того, вводят в восьми регионах России вводят режим среднего уровня реагирования. Речь идет о Республике Крым, Краснодарском крае, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
В этих регионах усилят охрану общественного порядка, объектов инфраструктуры и военных объектов; вводят особый режим на объектах в сфере транспорта, коммуникации и связи; временно отселяют жителей в безопасные районы; вводят особый режим въезда/выезда; ограничивают свободу передвижения.
В остальных регионах России вводится режим базовой готовности. Губернаторы и градоначальники многих регионов обратились к их жителям, объясняя, как их жизни коснутся введенные меры. Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил жителей столицы:
В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме.
Главы Воронежской и Курской областей, Краснодарского края, липецкий и калужский губернаторы заверили, что повседневной жизни граждан меры не коснутся.
Режим среднего уровня реагирования прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев:
Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы.
Кроме того, Путин заявил о том, что в связи с введением в новых регионах РФ военного положения, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности и поручил создать специальный координационный совет, главой которого станет премьер-министр Михаил Мишустин.
"Задача, поставленная главой государства, – повышение устойчивости работы экономики и промышленности. Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших Вооруженных сил", - прокомментировал Мишустин.
О введении особых режимов высказался глава Чечни Рамзан Кадыров:
"Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты. Считаю так - рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку".
ТЭС в Винницкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях
Очередными ракетными ударами поражены Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук. На месте попадания сильный пожар.
Дорога у Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд. Онищук призвала жителей региона экономить электроэнергию.
Кроме того, глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры в регионе. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе Ладыжинской ТЭС. Во время ракетных ударов 10-11 октября станция уже была сильно повреждена.
Еще утром в среду мэр Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе и предупредил жителей о перебоях с электричеством и водоснабжением.
Вилкул не назвал конкретный объект, но по всем признакам и свидетельствам местных жителей это может быть Криворожская ТЭС, расположенная возле города Апостолово.
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Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
 
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