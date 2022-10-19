https://ukraina.ru/20221019/1039925206.html

Израиль отказал Украине, Маску мстят за мирный план: что говорили об Украине в мире 19 октября

Израиль отказал Украине, Маску мстят за мирный план: что говорили об Украине в мире 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру

Израиль отказал Украине, Маску мстят за мирный план: что говорили об Украине в мире 19 октября

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T17:35

2022-10-19T17:35

2022-10-19T18:27

эксклюзив

израиль

оружие

алексей резников

илон маск

переговоры

германия

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Оружейный демарш ИзраиляТелефонный разговор министров обороны Украины и Израиля — Андрея Резникова и Бени Ганца — был запланирован ещё в августе, но откладывался пять раз. Беседа была запланирована 17 октября, но, как сообщило издание Haaretz, Тель-Авив отклонил запрос Киева. Из-за этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вышел из себя, пишет The Jerusalem Post. По мнению дипломата, после такого жеста глава украинского оборонного ведомства вряд ли будет контактировать со своим израильским коллегой.Спустя несколько часов последовал следующий удар для украинских властей: Бени Ганц на брифинге для послов стран Евросоюза объявил, что Израиль не будет поставлять Украине оружие из оперативных соображений.Бывший премьер-министр Израиля, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху считает, что власти страны придерживаются разумной политики, поскольку всегда есть вероятность, что оружие, поставляемое на Украину, может попасть в руки Ирана и быть использовано против Израиля.Опрос, проведённый изданием Haaretz по заказу государственной телерадиокорпорации КАН, показал, что вооружение Украины со стороны Тель-Авива поддерживают 21% израильтян, против — 41%.Отказав в военной помощи, Ганц пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь и содействие в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего Тель-Авив запросил у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Кроме того, по информации источников газеты The Wall Street Journal, Израиль предоставляет украинскому руководству сведения военной разведки и аналитические материалы, необходимые для противодействия якобы использованию Россией иранских беспилотников.Белый дом устроил облаву на МаскаВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал, как власти США мстят миллиардеру Илону Маску, который предложил мирный план по Украине и назвал Крым частью России.«Теперь они пытаются уничтожить самого Илона Маска. Это всё лишь про свободу слова. Поэтому Министерство юстиции США сейчас ведёт расследование в отношении Илона Маска в силу причин, которые никто не может назвать. Но Минюст именно этим теперь и занимается — пытается запугать людей уголовными делами, чтобы добиться послушания», — заявил Карлсон.Телеведущий уверен, что в этой истории замешан Дэвид Фрам, работавший спичрайтером по экономическим вопросам у бывшего президента США Джорджа Буша, который сейчас призывает администрацию действующего главы государства Джо Байдена разработать план по оперативной национализации Starlink, если Макс отключит от этой системы Украину с целью продвижения своей политической повестки.«Вечно эта политическая повестка! Иными словами: не нравится его деятельность — просто отнимите у него имущество! В основе его (Маска. — Ред.) убеждений — а это единственное, что имеет значение, — лежит призыв к тому, чтобы простые американцы могли говорить то, что они думают на самом деле. Просто изъять его имущество силой! Тем временем CNN называет Маска "агентом России", поскольку он больше не будет бесплатно предоставлять Украине доступ к своим спутникам», — недоумевает Карлсон.Он подчёркивает: если бы США действительно волновала судьба украинского народа, Вашингтон действовал по-другому — стремился бы к мирному урегулированию конфликта, чтобы спасти жизни людей.«Но им всё равно! Это всё про внутреннюю политику, про Соединённые Штаты и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. И они боятся, что у него получится! Мы видим отчаяние режима, не только политического, но и культурного — класса людей, управляющего страной, которые чувствуют, что теряют власть. Они в панике, их истерику легко заметить», — добавил телеведущий.Настало время переговоров по УкраинеСопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в эфире телеканала NTV призвал западных политиков выступить с новой инициативой мирного урегулирования конфликта на Украине.«Если мы хотим решить этот конфликт, то есть добиться мира, а это должно быть главной задачей всех политиков, в том числе в Германии, то должны наконец состояться переговоры о прекращении огня. Я ожидаю, что на саммите G20 на Бали от западных правительств будет исходить инициатива, которая делала бы ставку на переговоры. Гибели людей нужно положить конец», — заявил Хрупалла.Однако, как сообщило издание Politico, американские чиновники делают всё, чтобы не допустить даже случайной встречи президента РФ Владимира Путина и его президента США Джо Байдена на саммите G20. Например, чтобы они не столкнулись в коридоре или не пересеклись на фотографировании.Хрупалла напомнил, что в ходе переговоров правительственные делегации РФ и Украины весной разработали проект мирного соглашения, но его заблокировали, по оценке немецкого политика, по инициативе Запада, в том числе США. После этого с предложениями по новой сделке выступали французский лидер Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.«Где правительство ФРГ? Я бы хотел от канцлера Шольца в свете нашей истории, чтобы мы настаивали на мире, чтобы эта война не распространилась в Европе», — подчеркнул он.Отвечая на вопрос, должна ли Украина согласиться на потерю территорий ради мира, Хрупалла отметил, что в итоге, по его мнению, обе стороны должны пойти на компромиссы.

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, израиль, оружие, алексей резников, илон маск, переговоры, германия