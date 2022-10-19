Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию? - 19.10.2022 Украина.ру
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Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию?
Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию? - 19.10.2022 Украина.ру
Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию?
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T17:24
2022-10-19T17:48
эксклюзив
спецоперация
херсон
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Во вторник вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление об эвакуации гражданского населения и военно-гражданской администрации с правого берега Днепра. Сообщение об этом вызвало, если не панические настроения — мол, всё, Россия сдает Херсон, — то, во всяком случае, серьезную тревогу в рядах русского патриотического сообщества.Если вслед за Харьковской областью сдадим еще и правый берег Херсонщины, то это будет очень сильным имиджевым ударом и по российским властям, и по СВО, и вообще по идее освобождения Новороссии. Мол, зачем мы ввязались в войну, если не можем победить.Однако представители администрации Херсонской области разъяснили Украина.ру, что эвакуация ни в коем случае не связана с решением российского руководства и командования российской армии сдать Херсон Украине.«Нет, никто не намерен сдавать город украинцам. Таких планов нет. А эвакуация объясняется проблемами с логистикой. На правобережье Херсонской области проживает порядка 200-250 тысяч человек. Им нужно каждый день есть и пить, им нужны зарплаты, лекарства, пенсии и так далее. Все это завозится с левого берега.Мосты через Днепр фактически разбиты. Через них нельзя провозить грузы. Только понтонная переправа. Ширина реки в этих местах примерно 1 км, но фактически она больше, так как, переплыв на другой берег, вы попадаете не на сушу, а в плавни. Еще по ним надо пробираться 1-1,5 км. Только в некоторых местах в Херсонской области этих плавней нет. Места переправ ограничены.Таким образом, гражданское снабжение на понтонах сильно затрудняет снабжение наших военных. Поэтому чтобы этих трудностей не было, надо уменьшить количество гражданского населения до минимума. Вот именно с этим и связана эвакуация», — заверил нас один из работников военно-гражданской администрации Херсонской области на условиях анонимности.Только не оставляйте нас!Сейчас в Херсоне похолодало, поэтому граждан на улицах стало меньше, хотя еще неделю назад в теплую погоду по улицам гуляли и стар и млад. Однако некоторые относительную безлюдность стали интерпретировать как то, что херсонцы в преддверии городских боев всё бросили и уехали. Но это не так. Собеседники Украина.ру заверили нас, что эвакуация проходит добровольно и без паники.«Я езжу на работу в центр Херсона из частного сектора. Там у нас есть небольшой магазинчик, где мы обычно покупаем все необходимое. Так женщина, которая владеет магазином, сегодня после вчерашней речи губернатора Сальдо об эвакуации при нас расплакалась. Говорит, только не покидайте нас — мы же уже граждане России. Военные, которые были со мной, заверили ее, что оставлять город не будут. Она им бесплатно сигарет дала», — рассказал наш собеседник.В Херсоне есть все продукты питания, есть вода, в том числе и горячая, есть электричество. В некоторых районах уже включили отопление, что произвело очень серьезное впечатление на жителей города. Обычно отопление при Украине давали в середине ноября.Правда, курс рубля по отношению к гривне упал: если раньше один рубль стоил гривну 25 копеек, то сейчас только 50 копеек.Эвакуация в Скадовск и ГеническВсе правительственные учреждения эвакуированы либо эвакуируются на левый берег — либо в Скадовск, либо в Геническ.«По Херсону пока трудно бить как по Донецку артиллерией. Все-таки до фронта 20-25 км. Достать можно только ракетами. До Скадовска пока артиллерия вряд ли добьет, а Геническ — это вообще глубокий тыл, причем на границе с Крымом. Если будут проблемы, то тут в отличие от Херсона сел на машину и уехал», — сказал Украина.ру собеседник из военно-гражданской администрации Херсонской области.
https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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эксклюзив, спецоперация, херсон
Эксклюзив, Спецоперация, Херсон

Почему из Херсона эвакуируют горожан и военно-гражданскую администрацию?

17:24 19.10.2022 (обновлено: 17:48 19.10.2022)
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© vk.com
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Во вторник вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление об эвакуации гражданского населения и военно-гражданской администрации с правого берега Днепра.
Сообщение об этом вызвало, если не панические настроения — мол, всё, Россия сдает Херсон, — то, во всяком случае, серьезную тревогу в рядах русского патриотического сообщества.
Если вслед за Харьковской областью сдадим еще и правый берег Херсонщины, то это будет очень сильным имиджевым ударом и по российским властям, и по СВО, и вообще по идее освобождения Новороссии. Мол, зачем мы ввязались в войну, если не можем победить.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
12:59
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора СальдоХерсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
Однако представители администрации Херсонской области разъяснили Украина.ру, что эвакуация ни в коем случае не связана с решением российского руководства и командования российской армии сдать Херсон Украине.
«Нет, никто не намерен сдавать город украинцам. Таких планов нет. А эвакуация объясняется проблемами с логистикой. На правобережье Херсонской области проживает порядка 200-250 тысяч человек. Им нужно каждый день есть и пить, им нужны зарплаты, лекарства, пенсии и так далее. Все это завозится с левого берега.
Мосты через Днепр фактически разбиты. Через них нельзя провозить грузы. Только понтонная переправа. Ширина реки в этих местах примерно 1 км, но фактически она больше, так как, переплыв на другой берег, вы попадаете не на сушу, а в плавни. Еще по ним надо пробираться 1-1,5 км. Только в некоторых местах в Херсонской области этих плавней нет. Места переправ ограничены.
Таким образом, гражданское снабжение на понтонах сильно затрудняет снабжение наших военных. Поэтому чтобы этих трудностей не было, надо уменьшить количество гражданского населения до минимума. Вот именно с этим и связана эвакуация», — заверил нас один из работников военно-гражданской администрации Херсонской области на условиях анонимности.
Только не оставляйте нас!
Сейчас в Херсоне похолодало, поэтому граждан на улицах стало меньше, хотя еще неделю назад в теплую погоду по улицам гуляли и стар и млад. Однако некоторые относительную безлюдность стали интерпретировать как то, что херсонцы в преддверии городских боев всё бросили и уехали. Но это не так. Собеседники Украина.ру заверили нас, что эвакуация проходит добровольно и без паники.
«Я езжу на работу в центр Херсона из частного сектора. Там у нас есть небольшой магазинчик, где мы обычно покупаем все необходимое. Так женщина, которая владеет магазином, сегодня после вчерашней речи губернатора Сальдо об эвакуации при нас расплакалась. Говорит, только не покидайте нас — мы же уже граждане России. Военные, которые были со мной, заверили ее, что оставлять город не будут. Она им бесплатно сигарет дала», — рассказал наш собеседник.
В Херсоне есть все продукты питания, есть вода, в том числе и горячая, есть электричество. В некоторых районах уже включили отопление, что произвело очень серьезное впечатление на жителей города. Обычно отопление при Украине давали в середине ноября.
Правда, курс рубля по отношению к гривне упал: если раньше один рубль стоил гривну 25 копеек, то сейчас только 50 копеек.
граница Херсонской области
16:51
Битва за Херсон: будет ли сдан город?
Эвакуация в Скадовск и Геническ
Все правительственные учреждения эвакуированы либо эвакуируются на левый берег — либо в Скадовск, либо в Геническ.
«По Херсону пока трудно бить как по Донецку артиллерией. Все-таки до фронта 20-25 км. Достать можно только ракетами. До Скадовска пока артиллерия вряд ли добьет, а Геническ — это вообще глубокий тыл, причем на границе с Крымом. Если будут проблемы, то тут в отличие от Херсона сел на машину и уехал», — сказал Украина.ру собеседник из военно-гражданской администрации Херсонской области.
 
ЭксклюзивСпецоперацияХерсон
 
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