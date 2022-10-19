https://ukraina.ru/20221019/1039924136.html
Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео
Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T17:06
2022-10-19T17:06
2022-10-19T17:06
алексей дзермант
белоруссия
видео
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Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала СВО, а также об угрозах Белоруссии со стороны Украины:00:50 - В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск: чего опасается Минск?05:12 – Беглая белорусская оппозиция: существуют ли серьезные угрозы?06:40 – Как рушится западная идиллия;09:55 – Каким будет новый мир?12:45 – О причинах украинского кризиса;16:00 – Что было бы сейчас, если бы к власти в Белоруссии пришла Тихановская?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039924016_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e20075e0211b68afdefcdc42c33458b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей дзермант, белоруссия, видео, видео
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала СВО, а также об угрозах Белоруссии со стороны Украины:
00:50 - В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск: чего опасается Минск?
05:12 – Беглая белорусская оппозиция: существуют ли серьезные угрозы?
06:40 – Как рушится западная идиллия;
09:55 – Каким будет новый мир?
12:45 – О причинах украинского кризиса;
16:00 – Что было бы сейчас, если бы к власти в Белоруссии пришла Тихановская?