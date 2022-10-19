Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
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Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео
Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T17:06
2022-10-19T17:06
алексей дзермант
белоруссия
видео
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Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала СВО, а также об угрозах Белоруссии со стороны Украины:00:50 - В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск: чего опасается Минск?05:12 – Беглая белорусская оппозиция: существуют ли серьезные угрозы?06:40 – Как рушится западная идиллия;09:55 – Каким будет новый мир?12:45 – О причинах украинского кризиса;16:00 – Что было бы сейчас, если бы к власти в Белоруссии пришла Тихановская?
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алексей дзермант, белоруссия, видео, видео
Алексей Дзермант, Белоруссия, Видео

Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео

17:06 19.10.2022
 
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Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала СВО, а также об угрозах Белоруссии со стороны Украины:
00:50 - В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск: чего опасается Минск?
05:12 – Беглая белорусская оппозиция: существуют ли серьезные угрозы?
06:40 – Как рушится западная идиллия;
09:55 – Каким будет новый мир?
12:45 – О причинах украинского кризиса;
16:00 – Что было бы сейчас, если бы к власти в Белоруссии пришла Тихановская?
 
Алексей ДзермантБелоруссияВидео
 
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