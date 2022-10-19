https://ukraina.ru/20221019/1039924136.html

Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео

Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео - 19.10.2022 Украина.ру

Дальше - хуже: Дзермант о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Видео

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T17:06

2022-10-19T17:06

2022-10-19T17:06

алексей дзермант

белоруссия

видео

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Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире Украина.ру рассказал о вероятности открытия второго фронта против России, был ли у России вариант избежать начала СВО, а также об угрозах Белоруссии со стороны Украины:00:50 - В Белоруссии сообщили о развертывании группировки войск: чего опасается Минск?05:12 – Беглая белорусская оппозиция: существуют ли серьезные угрозы?06:40 – Как рушится западная идиллия;09:55 – Каким будет новый мир?12:45 – О причинах украинского кризиса;16:00 – Что было бы сейчас, если бы к власти в Белоруссии пришла Тихановская?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей дзермант, белоруссия, видео, видео