Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС - 19.10.2022 Украина.ру
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Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС
Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС - 19.10.2022 Украина.ру
Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС
Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС 19 октября
2022-10-19T17:16
2022-10-19T17:16
новости
бурштын
тэс
пожар
украина
спецоперация
ивано-франковская область
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В Ивано-Франковской области власти зафиксировали попадание в Бурштынскую ТЭС. Местное руководство заявило о ракетном обстреле региона. Дорога у Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд. Онищук призвала жителей региона экономить электроэнергию.В среду, 19 октября жители Ивано-Франковской области сообщили о взрывах на Бурштынской ТЭС. Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды. Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, бурштын, тэс, пожар, украина, спецоперация, ивано-франковская область
Новости, Бурштын, ТЭС, пожар, Украина, Спецоперация, Ивано-Франковская область

Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС

17:16 19.10.2022
 
© скриншотГлава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук
Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук
© скриншот
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Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС 19 октября
В Ивано-Франковской области власти зафиксировали попадание в Бурштынскую ТЭС. Местное руководство заявило о ракетном обстреле региона.

"Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Жертв нет", - сообщила Онищук.

Дорога у Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд. Онищук призвала жителей региона экономить электроэнергию.
В среду, 19 октября жители Ивано-Франковской области сообщили о взрывах на Бурштынской ТЭС. Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Бурштынская ТЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:59
Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной УкраинеЖители Ивано-Франковской 19 октября области пишут в соцсетях о взрывах в Бурштыне
 
НовостиБурштынТЭСпожарУкраинаСпецоперацияИвано-Франковская область
 
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