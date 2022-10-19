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Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС

Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС - 19.10.2022 Украина.ру

Власти Ивано-Франковска подтвердили попадание в Бурштынскую ТЭС

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук подтвердила попадание по Бурштынской ТЭС 19 октября

2022-10-19T17:16

2022-10-19T17:16

2022-10-19T17:16

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В Ивано-Франковской области власти зафиксировали попадание в Бурштынскую ТЭС. Местное руководство заявило о ракетном обстреле региона. Дорога у Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд. Онищук призвала жителей региона экономить электроэнергию.В среду, 19 октября жители Ивано-Франковской области сообщили о взрывах на Бурштынской ТЭС. Ранее, 10 и 11 октября, по электростанции уже попадали снаряды. Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

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новости, бурштын, тэс, пожар, украина, спецоперация, ивано-франковская область