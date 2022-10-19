https://ukraina.ru/20221019/1039922005.html

Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском

Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском - 19.10.2022 Украина.ру

Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском

Певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Вышиванка" на украинском языке. Видео опубликовано 19 октября на YouTube-канале Vera

2022-10-19T16:48

2022-10-19T16:48

2022-10-19T16:48

новости

вера брежнева

певица

украинский язык

шоу-бизнес

украина

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Vera – новый псевдоним певицы. Песня записана вместе с украинской певицей Tayanna.Брежнева отметила, что, несмотря на то, то все считают "Вышиванку" народной, у нее есть авторы – поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.Украинский блогер Анатолий Шарий иронично прокомментировал клип словами: "Москвичка Вера Брежнева, как я понял? Осваивает неизведанные рынки?"Он прикрепил видео из телешоу, в котором Брежнева говорит, что она – не украинская певица, так как не участвовала ни в одном украинском музыкальном конкурсе, и не поет на украинском языке.С начала СВО певица живет в Европе и занимается волонтерством, собирая гуманитарную помощь для украинских беженцев в Польше.Она не раз подвергалась критике как российских, так и украинских фанатов за то, что не высказала какую-либо четкую политическую позицию.

https://ukraina.ru/20220915/1038760565.html

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новости, вера брежнева, певица, украинский язык, шоу-бизнес, украина