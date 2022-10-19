Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском - 19.10.2022 Украина.ру
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Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском
Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском - 19.10.2022 Украина.ру
Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском
Певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Вышиванка" на украинском языке. Видео опубликовано 19 октября на YouTube-канале Vera
2022-10-19T16:48
2022-10-19T16:48
новости
вера брежнева
певица
украинский язык
шоу-бизнес
украина
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Vera – новый псевдоним певицы. Песня записана вместе с украинской певицей Tayanna.Брежнева отметила, что, несмотря на то, то все считают "Вышиванку" народной, у нее есть авторы – поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.Украинский блогер Анатолий Шарий иронично прокомментировал клип словами: "Москвичка Вера Брежнева, как я понял? Осваивает неизведанные рынки?"Он прикрепил видео из телешоу, в котором Брежнева говорит, что она – не украинская певица, так как не участвовала ни в одном украинском музыкальном конкурсе, и не поет на украинском языке.С начала СВО певица живет в Европе и занимается волонтерством, собирая гуманитарную помощь для украинских беженцев в Польше.Она не раз подвергалась критике как российских, так и украинских фанатов за то, что не высказала какую-либо четкую политическую позицию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вера брежнева, певица, украинский язык, шоу-бизнес, украина
Новости, Вера Брежнева, певица, украинский язык, шоу-бизнес, Украина

Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском

16:48 19.10.2022
 
© Вера Брежнева/ИнстаграмВера Брежнева
Вера Брежнева
© Вера Брежнева/Инстаграм
Читать в
Певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Вышиванка" на украинском языке. Видео опубликовано 19 октября на YouTube-канале Vera
Vera – новый псевдоним певицы. Песня записана вместе с украинской певицей Tayanna.
Брежнева отметила, что, несмотря на то, то все считают "Вышиванку" народной, у нее есть авторы – поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.
Украинский блогер Анатолий Шарий иронично прокомментировал клип словами: "Москвичка Вера Брежнева, как я понял? Осваивает неизведанные рынки?"
Он прикрепил видео из телешоу, в котором Брежнева говорит, что она – не украинская певица, так как не участвовала ни в одном украинском музыкальном конкурсе, и не поет на украинском языке.
С начала СВО певица живет в Европе и занимается волонтерством, собирая гуманитарную помощь для украинских беженцев в Польше.
Она не раз подвергалась критике как российских, так и украинских фанатов за то, что не высказала какую-либо четкую политическую позицию.
Вера Брежнева
15 сентября, 14:02
Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянахПевица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"
 
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