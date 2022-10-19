Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039921586.html
Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов - 19.10.2022 Украина.ру
Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
России необходимо нанести точечные удары по объектам обеспечения критической военной информационной инфраструктуры киевского режима. С таким заявлением выступил 19 октября председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на международном форуме "Цифротех"
2022-10-19T16:38
2022-10-19T16:38
новости
хинштейн
удары
киевский режим
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/95/1032419544_0:184:3048:1898_1920x0_80_0_0_93cbadd16fc95bc0f7d8f49c605882ed.jpg.webp
При этом он уточнил, что не призывает "рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей".По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны киевского режима, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник"."Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20211007/1032415727.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/95/1032419544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fa60a001f79c23cb15f7298d4e75d5b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, хинштейн, удары, киевский режим, спецоперация, украина
Новости, Хинштейн, удары, киевский режим, Спецоперация, Украина

Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов

16:38 19.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову
Открытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
России необходимо нанести точечные удары по объектам обеспечения критической военной информационной инфраструктуры киевского режима. С таким заявлением выступил 19 октября председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на международном форуме "Цифротех"
При этом он уточнил, что не призывает "рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей".

Наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры

По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны киевского режима, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник".
7 октября 2021, 15:47
Хинштейн рассказал, готова ли Россия к отключению от глобального интернетаМасштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других сервисов 4 октября. О вызовах информационной эпохи для России рассказал председатель комитета Госдумы РФ VII созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире Украина.ру
"Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.
 
НовостиХинштейнударыкиевский режимСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Битва за Херсон: будет ли сдан город?
16:48Вера Брежнева сменила псевдоним и запела на украинском
16:38Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
16:25Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами
16:10Всему есть предел. Запад установил "красные линии" в вопросе помощи Украине
16:04Совет безопасности РФ досрочно изменит концепцию государственной миграционной политики
16:00Военное положение, взрывы, уничтожение наемников и техники ВСУ. Главное на Украине на 16:00 19 октября
15:59Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине
15:49Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном
15:38"Ситуация критическая". Алексей Мухин о том, почему Херсон могут затопить, а на ЗАЭС будут проблемы
15:36Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
15:30Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
15:17Путин объявил о размере минимального денежного довольствия мобилизованных
15:12"Украинский парламент совершил большую ошибку": эксперты о признании независимости Ичкерии*
15:11Путин наделил глав регионов особыми полномочиями
15:03Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
14:57Путин подписал Указ о введении военного положения в новых регионах РФ
14:55Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
14:53Киев использует откровенно террористические методы – Путин
14:52Путин объявил военное положение в новых регионах России
Лента новостейМолния