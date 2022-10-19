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Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов

Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов - 19.10.2022 Украина.ру

Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов

России необходимо нанести точечные удары по объектам обеспечения критической военной информационной инфраструктуры киевского режима. С таким заявлением выступил 19 октября председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на международном форуме "Цифротех"

2022-10-19T16:38

2022-10-19T16:38

2022-10-19T16:38

новости

хинштейн

удары

киевский режим

спецоперация

украина

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При этом он уточнил, что не призывает "рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей".По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны киевского режима, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник"."Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20211007/1032415727.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, хинштейн, удары, киевский режим, спецоперация, украина