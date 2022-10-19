Хинштейн предложил новые цели на Украине для российских точечных ударов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову
России необходимо нанести точечные удары по объектам обеспечения критической военной информационной инфраструктуры киевского режима. С таким заявлением выступил 19 октября председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на международном форуме "Цифротех"
При этом он уточнил, что не призывает "рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей".
Наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры
По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны киевского режима, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник".
7 октября 2021, 15:47Хинштейн рассказал, готова ли Россия к отключению от глобального интернетаМасштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других сервисов 4 октября. О вызовах информационной эпохи для России рассказал председатель комитета Госдумы РФ VII созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире Украина.ру
"Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.