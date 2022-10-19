Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине - 19.10.2022 Украина.ру
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Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине
Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине
Жители Ивано-Франковской 19 октября области пишут в соцсетях о взрывах в Бурштыне
2022-10-19T15:59
2022-10-19T16:03
новости
ивано-франковская область
бурштын
тэс
обстрелы
спецоперация
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Там расположена Бурштынская ТЭС, она попала под ракетные удары 10-11 октября.Кроме того, глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры в регионе. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе Ладыжинской ТЭС.Также сообщается о взрывах в Чернигове и Киеве. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил о том, что взорвался "дрон-камикадзе", а мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ПВО сбило над столицей несколько ракет.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ивано-франковская область, бурштын, тэс, обстрелы, спецоперация
Новости, Ивано-Франковская область, Бурштын, ТЭС, обстрелы, Спецоперация

Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине

15:59 19.10.2022 (обновлено: 16:03 19.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Julian NyčaБурштынская ТЭС
Бурштынская ТЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© commons.wikimedia.org / Julian Nyča
Читать в
Жители Ивано-Франковской 19 октября области пишут в соцсетях о взрывах в Бурштыне
Там расположена Бурштынская ТЭС, она попала под ракетные удары 10-11 октября.
Кроме того, глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры в регионе. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе Ладыжинской ТЭС.
Также сообщается о взрывах в Чернигове и Киеве. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил о том, что взорвался "дрон-камикадзе", а мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ПВО сбило над столицей несколько ракет.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Александр Вилкул - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:05
В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – властиВ Кривом Роге (Днепропетровская область) ракетным ударом поврежден энергетический объект, часть города осталась без воды и электричества. Об этом ночью 19 октября в своем Telegram-канале сообщил мэр города и глава военной администрации Александр Вилкул
 
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