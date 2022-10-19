https://ukraina.ru/20221019/1039919021.html

Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине

Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине - 19.10.2022 Украина.ру

Жители сообщают о взрывах в районе Бурштынской ТЭС на Западной Украине

Жители Ивано-Франковской 19 октября области пишут в соцсетях о взрывах в Бурштыне

2022-10-19T15:59

2022-10-19T15:59

2022-10-19T16:03

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Там расположена Бурштынская ТЭС, она попала под ракетные удары 10-11 октября.Кроме того, глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил о прилете по объекту критической инфраструктуры в регионе. По словам местных жителей, взрывы слышали в районе Ладыжинской ТЭС.Также сообщается о взрывах в Чернигове и Киеве. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил о том, что взорвался "дрон-камикадзе", а мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ПВО сбило над столицей несколько ракет.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221019/1039901236.html

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новости, ивано-франковская область, бурштын, тэс, обстрелы, спецоперация