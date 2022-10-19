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Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России
Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России - 19.10.2022 Украина.ру
Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России
Совет Федерации на 531-м заседании 19 октября утвердил указ президента России Владимира Путина о ведении военного положения
2022-10-19T17:30
2022-10-19T17:30
2022-10-19T17:30
новости
совет федерации
указ
владимир путин
военное положение
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Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина №756 о ведении военного положения. "За" проголосовали 159 сенаторов, решение принято единогласно. Постановление направят президенту России Владимиру Путину.Военное положение с полуночи 20 октября вводится в четырех регионах России: Документ рассмотрели на совместном заседании трех профильных комитетов Совета Федерации. Сенаторы единогласно утвердили указ. В заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко зачитала решение комитетов и предложила включить вопрос в повестку дня. С докладом выступили полномочный представитель президента России в Совете Федерации Алексей Муравьев, председатели комитетов. Сенатор Андрей Клишас пояснил, что права граждан в Центральном и Южном федеральных округов не ограничиваются. Сенатор Владимир Джабаров назвал военное положение временным ограничением. После нормализации ситуации "все будет восстановлено", отметил он. "Впервые мы читаем указ президента нашего государства, в преамбуле которого написано, что против территориальной целостности нашего государства применяются вооружённые силы", - сказал сенатор Таймураз Мамсуров. - "Мы должны незамедлительно принять решение".Мы все видим, что Киев перешел к террористическим методам, проводятся диверсии на гражданских объектах, сказала Матвиенко. Украина может применить запрещенные методы войны в районе Херсоне, поэтому эвакуация жителей оправдана, добавила она. "Нам необходим новый уровень слаженности, управляемости, эффективности", - сказала Матвиенко. - "Уверена, что военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях позволит быстрее нам продвинуться в достижении нашей главной конечной цели - возвращении этих регионов в мирное время".Президент РФ Владимир Путин принял решение, состоящее из двух указов. Один указ "О военном положении" положено утвердить Совету Федерации, в другом - о мерах для реализации - описаны решения по регионам. Согласно указу №757 о мерах, осуществляемых в регионах России в связи с военным положением, в субъектах вводятся разные режимы готовности:
https://ukraina.ru/20221019/1039913795.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, совет федерации, указ, владимир путин, военное положение
Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России
Совет Федерации на 531-м заседании 19 октября утвердил указ президента России Владимира Путина о ведении военного положения
Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина №756 о ведении военного положения. "За" проголосовали 159 сенаторов, решение принято единогласно. Постановление направят президенту России Владимиру Путину.
Военное положение с полуночи 20 октября вводится в четырех регионах России:
—Запорожской области,
—Херсонской области,
—Донецкой Народной Республики,
—Луганской Народной Республики.
Документ рассмотрели на совместном заседании трех профильных комитетов Совета Федерации. Сенаторы единогласно утвердили указ. В заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко зачитала решение комитетов и предложила включить вопрос в повестку дня. С докладом выступили полномочный представитель президента России в Совете Федерации Алексей Муравьев, председатели комитетов.
Сенатор Андрей Клишас пояснил, что права граждан в Центральном и Южном федеральных округов не ограничиваются. Сенатор Владимир Джабаров назвал военное положение временным ограничением. После нормализации ситуации "все будет восстановлено", отметил он.
"Впервые мы читаем указ президента нашего государства, в преамбуле которого написано, что против территориальной целостности нашего государства применяются вооружённые силы", - сказал сенатор Таймураз Мамсуров. - "Мы должны незамедлительно принять решение".
Мы все видим, что Киев перешел к террористическим методам, проводятся диверсии на гражданских объектах, сказала Матвиенко. Украина может применить запрещенные методы войны в районе Херсоне, поэтому эвакуация жителей оправдана, добавила она.
"Нам необходим новый уровень слаженности, управляемости, эффективности", - сказала Матвиенко. - "Уверена, что военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях позволит быстрее нам продвинуться в достижении нашей главной конечной цели - возвращении этих регионов в мирное время".
Президент РФ Владимир Путин принял решение, состоящее из двух указов. Один указ "О военном положении" положено утвердить Совету Федерации, в другом - о мерах для реализации - описаны решения по регионам.
Согласно указу №757 о мерах, осуществляемых в регионах России в связи с военным положением, в субъектах вводятся разные режимы готовности:
—Максимальный уровень реагирования (Херсонская и Запорожская области, ЛДНР),
—Средний уровень реагирования (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь),
—Уровень повышенной готовности (остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов),
—Уровень базовой готовности (остальные регионы России).