https://ukraina.ru/20221019/1039918823.html

Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России

Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России - 19.10.2022 Украина.ру

Совет Федерации утвердил указ Путина о военном положении в новых регионах России

Совет Федерации на 531-м заседании 19 октября утвердил указ президента России Владимира Путина о ведении военного положения

2022-10-19T17:30

2022-10-19T17:30

2022-10-19T17:30

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военное положение

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Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина №756 о ведении военного положения. "За" проголосовали 159 сенаторов, решение принято единогласно. Постановление направят президенту России Владимиру Путину.Военное положение с полуночи 20 октября вводится в четырех регионах России: Документ рассмотрели на совместном заседании трех профильных комитетов Совета Федерации. Сенаторы единогласно утвердили указ. В заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко зачитала решение комитетов и предложила включить вопрос в повестку дня. С докладом выступили полномочный представитель президента России в Совете Федерации Алексей Муравьев, председатели комитетов. Сенатор Андрей Клишас пояснил, что права граждан в Центральном и Южном федеральных округов не ограничиваются. Сенатор Владимир Джабаров назвал военное положение временным ограничением. После нормализации ситуации "все будет восстановлено", отметил он. "Впервые мы читаем указ президента нашего государства, в преамбуле которого написано, что против территориальной целостности нашего государства применяются вооружённые силы", - сказал сенатор Таймураз Мамсуров. - "Мы должны незамедлительно принять решение".Мы все видим, что Киев перешел к террористическим методам, проводятся диверсии на гражданских объектах, сказала Матвиенко. Украина может применить запрещенные методы войны в районе Херсоне, поэтому эвакуация жителей оправдана, добавила она. "Нам необходим новый уровень слаженности, управляемости, эффективности", - сказала Матвиенко. - "Уверена, что военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях позволит быстрее нам продвинуться в достижении нашей главной конечной цели - возвращении этих регионов в мирное время".Президент РФ Владимир Путин принял решение, состоящее из двух указов. Один указ "О военном положении" положено утвердить Совету Федерации, в другом - о мерах для реализации - описаны решения по регионам. Согласно указу №757 о мерах, осуществляемых в регионах России в связи с военным положением, в субъектах вводятся разные режимы готовности:

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новости, совет федерации, указ, владимир путин, военное положение