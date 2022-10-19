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Путин объявил военное положение в новых регионах России

Путин объявил военное положение в новых регионах России - 19.10.2022 Украина.ру

Путин объявил военное положение в новых регионах России

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ. Об этом глава государства сообщил на совещании членов Совета безопасности 19 октября.

2022-10-19T14:52

2022-10-19T14:52

2022-10-19T15:14

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Указ о военном положении будет незамедлительно отправлен в Совет Федерации, сообщил Путин.Военное положение вводится в:В новых регионах России, согласно указу, вводится режим максимального уровня реагирования. Должностным лицам передают полномочия по проведению мобилизации экономики, органам власти - мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и нужд населения. Вводят территориальную оборону, разворачивают штабы. Режим среднего уровня реагирования вводят в восьми регионах России:Согласно указу, в этих регионах усилят охрану общественного порядка, объектов инфраструктуры и военных объектов; вводят особый режим на объектах в сфере транспорта, коммуникации и связи; временно отселяют жителей в безопасные районы; вводят особый режим въезда/выезда; ограничивают свободу передвижения и др.Режим повышенной готовности вводят в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Этот режим подразумевает: Режим базовой готовности вводится в остальных регионах России.

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2022

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новости, владимир путин, военное положение, спецоперация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область