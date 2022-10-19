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Путин объявил военное положение в новых регионах России
Путин объявил военное положение в новых регионах России - 19.10.2022 Украина.ру
Путин объявил военное положение в новых регионах России
Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ. Об этом глава государства сообщил на совещании членов Совета безопасности 19 октября.
2022-10-19T14:52
2022-10-19T14:52
2022-10-19T15:14
новости
владимир путин
военное положение
спецоперация
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Указ о военном положении будет незамедлительно отправлен в Совет Федерации, сообщил Путин.Военное положение вводится в:В новых регионах России, согласно указу, вводится режим максимального уровня реагирования. Должностным лицам передают полномочия по проведению мобилизации экономики, органам власти - мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и нужд населения. Вводят территориальную оборону, разворачивают штабы. Режим среднего уровня реагирования вводят в восьми регионах России:Согласно указу, в этих регионах усилят охрану общественного порядка, объектов инфраструктуры и военных объектов; вводят особый режим на объектах в сфере транспорта, коммуникации и связи; временно отселяют жителей в безопасные районы; вводят особый режим въезда/выезда; ограничивают свободу передвижения и др.Режим повышенной готовности вводят в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Этот режим подразумевает: Режим базовой готовности вводится в остальных регионах России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, военное положение, спецоперация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Новости, Владимир Путин, военное положение, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область
Путин объявил военное положение в новых регионах России
14:52 19.10.2022 (обновлено: 15:14 19.10.2022)
Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ. Об этом глава государства сообщил на совещании членов Совета безопасности 19 октября.
Указ о военном положении будет незамедлительно отправлен в Совет Федерации, сообщил Путин.
Военное положение вводится в:
—Запорожской области,
—Херсонской области,
—Донецкой Народной Республике,
—Луганской Народной Республике.
В новых регионах России, согласно указу, вводится режим максимального уровня реагирования. Должностным лицам передают полномочия по проведению мобилизации экономики, органам власти - мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и нужд населения. Вводят территориальную оборону, разворачивают штабы.
Режим среднего уровня реагирования вводят в восьми регионах России:
—Республике Крым,
—Краснодарском крае,
—Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях,
— Севастополе.
Согласно указу, в этих регионах усилят охрану общественного порядка, объектов инфраструктуры и военных объектов; вводят особый режим на объектах в сфере транспорта, коммуникации и связи; временно отселяют жителей в безопасные районы; вводят особый режим въезда/выезда; ограничивают свободу передвижения и др.
Режим повышенной готовности вводят в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Этот режим подразумевает:
—усиление охраны общественного порядка, объектов инфраструктуры, транспорта, коммуникации и связи, энергетики,
—особый режим работы объектов в сфере транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и повышенной опасности для людей и природной среды,
—ограничение движения транспортных средств и досмотр,
—контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи и др.
Режим базовой готовности вводится в остальных регионах России.