https://ukraina.ru/20221019/1039908499.html

У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо

У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру

У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо

ВСУ планируют наступление на Херсонском направлении, но оно закончится контрнаступлением ВС РФ, заявил 19 октября в эфире "Россия-24" среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2022-10-19T13:18

2022-10-19T13:18

2022-10-19T13:18

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Сальдо заверил, что "никто не планирует сдавать Херсон ВСУ".Ранее начался выезд жителей Правобережья на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221019/1039902837.html

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новости, херсон, херсонская область, сальдо, всу, спецоперация