https://ukraina.ru/20221019/1039908499.html
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
ВСУ планируют наступление на Херсонском направлении, но оно закончится контрнаступлением ВС РФ, заявил 19 октября в эфире "Россия-24" среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2022-10-19T13:18
2022-10-19T13:18
2022-10-19T13:18
новости
херсон
херсонская область
сальдо
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039888154_21:0:1632:906_1920x0_80_0_0_f6f25d304da35eab288a1e3c660da0b9.png
Сальдо заверил, что "никто не планирует сдавать Херсон ВСУ".Ранее начался выезд жителей Правобережья на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области.
https://ukraina.ru/20221019/1039902837.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039888154_222:0:1430:906_1920x0_80_0_0_91b69fb3906dc75b9057de9daa2a21db.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, сальдо, всу, спецоперация
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, ВСУ, Спецоперация
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
ВСУ планируют наступление на Херсонском направлении, но оно закончится контрнаступлением ВС РФ, заявил 19 октября в эфире "Россия-24" среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Власти Херсонской области ожидают наступление украинских войск, но сил хватает, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление.
Сальдо заверил, что "никто не планирует сдавать Херсон ВСУ".
Ранее начался выезд жителей Правобережья на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области.