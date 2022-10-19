У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
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У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
ВСУ планируют наступление на Херсонском направлении, но оно закончится контрнаступлением ВС РФ, заявил 19 октября в эфире "Россия-24" среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2022-10-19T13:18
2022-10-19T13:18
новости
херсон
херсонская область
сальдо
всу
спецоперация
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Сальдо заверил, что "никто не планирует сдавать Херсон ВСУ".Ранее начался выезд жителей Правобережья на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области.
https://ukraina.ru/20221019/1039902837.html
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новости, херсон, херсонская область, сальдо, всу, спецоперация
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, ВСУ, Спецоперация

У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо

13:18 19.10.2022
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
Читать в
ВСУ планируют наступление на Херсонском направлении, но оно закончится контрнаступлением ВС РФ, заявил 19 октября в эфире "Россия-24" среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Власти Херсонской области ожидают наступление украинских войск, но сил хватает, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление.
Сальдо заверил, что "никто не планирует сдавать Херсон ВСУ".
Ранее начался выезд жителей Правобережья на Левый берег Днепра. Туда же переместятся все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области.
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12:00
Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
 
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13:53Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
13:24Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
13:18У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
13:15Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
13:14Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен
12:59Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
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12:40Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
12:23Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
12:18Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
12:17Стиль Суровикина
12:00Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
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