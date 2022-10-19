https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html

Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо

Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру

Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо

Херсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"

2022-10-19T12:59

2022-10-19T12:59

2022-10-19T12:59

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Ранее в городе и некоторых районах области на правом берегу Днепра был объявлен переезд местных жителей на левый берег.Также Сальдо сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил ранее в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуациюЭксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.

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2022

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новости, херсон, херсонская область, сальдо, украина, всу