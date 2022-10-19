Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
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Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
Херсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
2022-10-19T12:59
2022-10-19T12:59
новости
херсон
херсонская область
сальдо
украина
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Ранее в городе и некоторых районах области на правом берегу Днепра был объявлен переезд местных жителей на левый берег.Также Сальдо сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил ранее в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуациюЭксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.
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Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, Украина, ВСУ

Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо

12:59 19.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Херсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать.
Ранее в городе и некоторых районах области на правом берегу Днепра был объявлен переезд местных жителей на левый берег.
Также Сальдо сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил ранее в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:00
Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября
 
НовостиХерсонХерсонская областьСальдоУкраинаВСУ
 
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13:24Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
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13:15Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
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12:59Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
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12:23Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
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12:17Стиль Суровикина
12:00Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
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