https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо - 19.10.2022 Украина.ру
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
Херсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
2022-10-19T12:59
2022-10-19T12:59
2022-10-19T12:59
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Ранее в городе и некоторых районах области на правом берегу Днепра был объявлен переезд местных жителей на левый берег.Также Сальдо сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил ранее в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуациюЭксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.
https://ukraina.ru/20221019/1039893047.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, сальдо, украина, всу
Новости, Херсон, Херсонская область, Сальдо, Украина, ВСУ
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
Херсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать.
Ранее в городе и некоторых районах области на правом берегу Днепра был объявлен переезд местных жителей на левый берег.
Также Сальдо сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил ранее в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.