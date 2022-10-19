https://ukraina.ru/20221019/1039906191.html

Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами

Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами - 19.10.2022 Украина.ру

Волонтер Алексей Зюбанов о том, как Россия помогает фронту машинами

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T16:25

2022-10-19T16:25

2022-10-19T16:25

интервью

днр

донбасс

спецоперация

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Волонтер из Москвы Алексей Зюбанов рассказал Украина.ру, какие машины нужны на войне в Новороссии, и как можно передать для нужд армии свою машину.- Алексей, ты помогаешь Донбассу. Ты вместе со своими друзьями-волонтерами специализируешься на поставках машин для бойцов Народной милиции ДНР-ЛНР. Когда ты начал этим заниматься? Сколько машин вы уже смогли доставить в воюющий Донбасс?- В июне 2022 года после начала СВО, читая один из больших и известных телеграмм-каналов, увидел в нем призыв обеспечить автомобилями ополчение Донбасса.До этого я помогал ЛДНР финансами, а также передавал туда гуманитарную помощь. Но поскольку нужны были машины, я сам приобрел две "Нивы" и "УАЗ-буханку" для фронта. Познакомился с большой командой волонтеров и по зову сердца принял решение им помогать: консолидировать и отправлять машины с нашей большой Родины на Донбасс.За три месяца собрано и отправлено с нашей помощью около ста автомобилей. На прошлой неделе - 18 машин. 13 октября из Москвы ушел автопоезд с шестью машинами, шесть машин 12 октября отправили из Нижнего Новгорода, приехал огромный конвой от "Совета отцов Москвы и Нижнего Новгорода", Фонда "Петровка-38", Колледжа Полиции, 1 и 2 Спецбатальонов ДПС Москвы - восемь машин, груженные большим количеством гуманитарной помощи.Все машины доехали до места назначения. На них стоит, разумеется, негласная очередь из командиров подразделений. Автомобили выполняют свою работу, иногда они гибнут под огнем, на них вывозят раненых, привозят боеприпасы, развозят гуманитарную помощь.Был один случай, когда машина – "Мицубиси-L200" - была передана в Донбасс и прожила там всего неделю, погибнув под минометным обстрелом. Мне друзья-волонтеры потом прислали фотографию ее сгоревшего остова. Слава богу, никто из бойцов не погиб.Машины уходят или из Москвы на автовозах, или же мы организуем доставку со всей страны от всех желающих, кто хочет передать автомобили – это Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Петропавловск-Камчатский…Как-то объявился человек с Камчатки по имени Андрей, спасибо ему большое, который выразил желание помочь фронту.Но поскольку Петропавловск находится на другом конце страны, то мы в итоге помогли ему купить автомобиль в Таганроге. У нас есть друзья в этом городе, в частности Александр Громов, который взял на себя труд найти нужную машину, купить ее, восстановить и перегнать в Донбасс.- Те, кто хотят помочь фронту, это, как правило, люди с деньгами? Ведь они либо отдают свой автомобиль, либо деньги, чтобы его купить.- Для всех, кто желает помочь фронту, существуют два варианта, как это сделать. Первый, это отдать свою машину, лучше всего полноприводный автомобиль. Осенью и зимой они очень сильно востребованы. Это "Нивы", "буханки", "Патриоты", в том числе и грузовые машины. Мы отправляли в Донбасс и военный полноприводный "КАМАЗ", и ГАЗ-66.Второй вариант больше подходит для людей, у которых есть определенный бюджет. Мы им помогаем подобрать под него автомобиль или в Москве, или в Ростове. Это очень удобно по логистике. Люди переводят деньги на определенный счет, его номер есть в Сети. Затем нужная машина покупается, доводится , при необходимости, до рабочего состояния и отправляется на фронт. Большинство из тех, кто хочет помочь Донбассу, созванивается или списывается с нами, выясняют требования к машине, доводят ее за свой счет до нормального технического состояния.Есть люди, которые помимо просто передачи автомобиля еще и умудряются наполнить его гуманитарной помощью: это носилки, бензопилы, маскхалаты, маскировочные сети, консервы, продукты питания, инструменты. Очень большое количество машин уходят в Донбасс не пустыми.- Почему и когда ты решил помогать Донбассу?- У меня, в Донбассе, похоронены дед и бабушка – по отцовской линии. Родственники были из города Брянка, в ЛНР. Поэтому я остро переживаю все то, что там происходит. Все воспринимаю близко к сердцу.Для меня волонтерство началось со знакомства с известным военкором и волонтером Настей Михайловской. Теперь я чувствую себя винтиком той большой волонтерской машины, которая работает на Донбасс. Это очень большой круг людей, живущих в разных уголках нашей большой Родины: Андрей из Тюмени, Татьяна и Андрей из Смоленска, Даниил из Братска, Андрей из Петропавловска, Николай и Александр из Нижнего Новгорода, из Москвы тот же Антон Захаров, который КАМАЗ передал.Поскольку летом был объявлен сбор машин, но их доставка на Донбасс еще не была организована, я предложил себя, свои ресурсы и знания по обеспечению логистики по доставке всех машин в ЛДНР.Ребята из колледжа "Петровка-38", это колледж полицейской академии, первый и второй полки ДПС Москвы собрали гуманитарку. Мы ее помогли переправить на Донбасс.-Ты сказал, что вы КАМАЗ передали?- КАМАЗ ушел 12 октября своим ходом. Мой товарищ Паша Михеев его довез до Таганрога, а тамошние ребята уже перегнали его в Донецк груженым огромным количеством гуманитарной помощи.- Как используется в Донецке этот КАМАЗ?- Я пока не могу сказать, как он там используется, поскольку он только на днях будет передан в одно из подразделений. Пока не знаю в какое.Месяц назад мы помогли Денису из Череповца, руководителю большого предприятия, передать целый фургон с массой всего нужного бойцам. Груз попал в батальон "Восток", к Александру Сергеевичу Ходаковскому. Один из ветеранов-востоковцев на видео, которое размещено в телеграм, высказал нам слова благодарности. Уверен, что машина работает по назначению: перевозит или гуманитарную помощь, или что-то еще нужное для этого подразделения.- А в каких машинах нуждается больше всего Донбасс? Предположим, человек хочет помочь, но никак не может решить, что ему купить: машину скорой помощи, микроавтобус, джип или грузовик.- Один очень достойный человек, Андрей из Тюмени, предложил купить машину скорой помощи со всем нужным для нее оборудованием. Но, насколько мы знали, машину скорой помощи, полностью укомплектованную медицинским оборудованием, купить невозможно.Поэтому было принято решение купить на эти деньги несколько "буханок". Было приобретено шесть полноценных "буханок", которые отправили в Донецк. Донецкие медики их используют под свои нужды. Это полноприводные машины. Они могут ездить по бездорожью и выполнять разнообразные задачи.- Сейчас граница между Донбассом и остальной Россией убрана. Это сильно облегчило вам доставку машин? Раньше тяжело, наверное, было перегонять их через границу?- Да, немножко тяжелее было, поскольку раньше машины через границу мог перевозить только собственник, или человек - по генеральной доверенности. Поэтому все машины ставились на учет в приграничных городах на представителя Донецка, имевшего российский паспорт. Это крайне затягивало процедуру.Сейчас все гораздо проще. Машина может доехать непосредственно до Донецка.На прошлой неделе ребята из Нефтеюганска своим ходом проехали 4,5 тысячи километров, таща за собой "буханку", груженную гуманитарным грузом. Добрались. Сейчас они в Донецке находятся, раздают гуманитарку бойцам.Также из Перми доехала "буханка", приехал большой конвой из Нижнего Новгорода – шесть "буханок". Они своим ходом доехали в Донецк, груженые также гуманитаркой. Прошли без проблем. Границы, увы, еще существуют, но уже стало гораздо проще с перегоном автомобилей.В течение ближайшей недели, по моим данным, в Донбасс уйдет как минимум одна машина из Анапы, "Газель". Нам ребята помогут перегнать еще одну "Газель" из Москвы, УАЗ своим ходом доедет из Казани, и еще три машины опять же уедут из Казани.Вот так день изо дня и помогаем Донбассу победить.

https://ukraina.ru/20221019/1039882389.html

https://ukraina.ru/20221018/1039875781.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, днр, донбасс, спецоперация