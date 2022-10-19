https://ukraina.ru/20221019/1039902837.html

Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября

Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября - 19.10.2022 Украина.ру

Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T12:00

2022-10-19T12:00

2022-10-19T13:21

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ВСУ предприняли попытку обстрела Херсона. Потери украинских военных в боях с ВС РФ и союзными силами. Украина обстреливала Энергодар 12 часов кряду.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Херсона, системы ПВО сбили пять ракет. Об этом сообщил в среду представитель экстренных служб региона.«ВСУ в 09:46 мск предприняли попытку обстрела города Херсона, [системами] ПВО сбиты пять ракет», — сказал он.Как сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, вода в ряде районов Херсона может подняться на один метр, если шлюзовые камеры Каховской ГЭС будут разбиты.Сальдо отметил, что левый берег, на котором расположена большая часть Херсона, подвержен некритическим подтоплениям.«Мы сейчас увеличили сброс воды в каналы... куда вода отходит, чтобы ее меньше было выпущено через шлюзы», — добавил он, комментируя меры, принимаемые во избежание серьезных последствий.По его словам, власти Херсонской области намерены переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы России порядка 50-60 тысяч мирных жителей.Планируется, что этот процесс займет порядка шести дней, пояснил Сальдо.Он отметил, что это является временной мерой.«На левом берегу подготовлены места, где люди могут какое-то время находиться. Потому что они все равно верят, что это временно. Все мы верим, что это временно — на период выполнения военных задач, которые стоят перед военными», — добавил он.По его словам, власти региона сделают все, чтобы как можно больше мирного населения оградить от сложившейся на линии соприкосновения ситуации и украинских обстрелов.«Для этого вся операция проводится — для того, чтобы уберечь людей, дать военным действовать решительно и без оглядки, <...> чтобы у военных за спиной не было мирных людей», — пояснил он.Накануне Сальдо отметил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, решение о перемещении жителей вызвано и созданием масштабных оборонительных укреплений.Обстрелы ДонбассаПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 32 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего украинские военные выпустили 143 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Новоселовка, Зайцево, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка.Повреждено девять домостроений, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.При этом, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери ВСУ в боях с ВС РФ и Народной милицией ДНР составили за сутки более 30 человек. Кроме того, совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вооружение и военная техника украинских войск: радиолокационная станция (36Д6-М), четыре танка (два Т-64БВ, Т-72М1 и Т-64Б1М), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника.В свою очередь, официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко доложил, что за сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.Он добавил, что был также обстрелян населенный пункт Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Противник выпустил две ракеты.Ситуация в ЭнергодареУкраинские обстрелы Энергодара и его пригорода продолжались более 12 часов, пострадавших нет, сообщил в среду глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».«Начиная с окончания вчерашнего дня и примерно закончился (обстрел) час назад. По территории города наносился огневой удар со стороны ВСУ. По информации на данный момент, пострадавших нет», — сказал Волга.Он также рассказал, что из-за удара со стороны ВСУ практически разрушились верхние этажи здания администрации Энергодара.Как сообщалось ранее в среду, украинские войска нанесли из HIMARS удар по администрации Энергодара, также поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч».А ночью была предпринята новая попытка высадить на катерах десант с целью захвата находящейся неподалеку Запорожской АЭС.По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, группа десантных катеров выдвинулась с южной части города Запорожье и других направлений, вместе с ними шло «большое груженое судно». Всего, по словам представителя областной администрации, в высадке десанта участвовали не менее 30 катеров.Он отметил, что бой длился несколько часов.С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Накануне Рогов сообщил, что за два дня российские военные выявили около десяти диверсионных групп, которые пытались проникнуть за линию фронта с разных направлений.

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https://ukraina.ru/20221018/1039843586.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, сальдо, владимир рогов, диверсанты, лнр, днр, всу, херсон, энергодар