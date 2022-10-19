https://ukraina.ru/20221019/1039901236.html

В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти

В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти - 19.10.2022 Украина.ру

В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти

В Кривом Роге (Днепропетровская область) ракетным ударом поврежден энергетический объект, часть города осталась без воды и электричества. Об этом ночью 19 октября в своем Telegram-канале сообщил мэр города и глава военной администрации Александр Вилкул

2022-10-19T11:05

2022-10-19T11:05

2022-10-19T11:05

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кривой рог

днепропетровская область

тэс

ракетный удар

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Вилкул заверил, что энергетики работают над ликвидацией аварии, если проблема не будет решена в ближайшее время, на улицах города будет организована раздача воды.Неподалеку от Кривого Рога (в Апостолово) расположена Криворожская ТЭС, крупнейшая электростанция в Днепропетровской области и 3-я по мощности ТЭС на Украине. Введена в эксплуатацию в 1965 году.Накануне сообщалось о серьезных повреждениях Приднепровской ТЭС – другого ключевого объекта энергетики в регионе.

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новости, кривой рог, днепропетровская область, тэс, ракетный удар