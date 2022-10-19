В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти - 19.10.2022 Украина.ру
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В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти - 19.10.2022 Украина.ру
В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
В Кривом Роге (Днепропетровская область) ракетным ударом поврежден энергетический объект, часть города осталась без воды и электричества. Об этом ночью 19 октября в своем Telegram-канале сообщил мэр города и глава военной администрации Александр Вилкул
2022-10-19T11:05
2022-10-19T11:05
новости
кривой рог
днепропетровская область
тэс
ракетный удар
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Вилкул заверил, что энергетики работают над ликвидацией аварии, если проблема не будет решена в ближайшее время, на улицах города будет организована раздача воды.Неподалеку от Кривого Рога (в Апостолово) расположена Криворожская ТЭС, крупнейшая электростанция в Днепропетровской области и 3-я по мощности ТЭС на Украине. Введена в эксплуатацию в 1965 году.Накануне сообщалось о серьезных повреждениях Приднепровской ТЭС – другого ключевого объекта энергетики в регионе.
https://ukraina.ru/20221018/1039885674.html
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новости, кривой рог, днепропетровская область, тэс, ракетный удар
Новости, Кривой Рог, Днепропетровская область, ТЭС, ракетный удар

В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти

11:05 19.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ВилкулАлександр Вилкул
Александр Вилкул - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Вилкул
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В Кривом Роге (Днепропетровская область) ракетным ударом поврежден энергетический объект, часть города осталась без воды и электричества. Об этом ночью 19 октября в своем Telegram-канале сообщил мэр города и глава военной администрации Александр Вилкул
Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробную информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.
Вилкул заверил, что энергетики работают над ликвидацией аварии, если проблема не будет решена в ближайшее время, на улицах города будет организована раздача воды.
Неподалеку от Кривого Рога (в Апостолово) расположена Криворожская ТЭС, крупнейшая электростанция в Днепропетровской области и 3-я по мощности ТЭС на Украине. Введена в эксплуатацию в 1965 году.
Накануне сообщалось о серьезных повреждениях Приднепровской ТЭС – другого ключевого объекта энергетики в регионе.
Киевская ТЭЦ-6
Вчера, 19:00
ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября
 
НовостиКривой РогДнепропетровская областьТЭСракетный удар
 
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Заголовок открываемого материала
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
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