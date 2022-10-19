https://ukraina.ru/20221019/1039900601.html

"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству

"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству - 19.10.2022 Украина.ру

"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству

Россию устроило бы создание международного хаба на Ближнем Востоке, об этом уже ведет переговоры президент РФ Владимир Путин с ближневосточными лидерами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-10-19T19:45

2022-10-19T19:45

2022-10-19T19:45

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По его словам, суть этих переговоров в том, что Москва дает гарантии аравийским монархиям поддержать их устремления в случае уважения российских интересов."Ближний Восток будет пытаться сделать из себя некий независимый хаб, но, совершенно точно, мы можем принудить их к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором рубль принимается наравне с юанем, а доллар потихонечку начинает морщиться", - сказал эксперт.Он отметил, что процесс уже вышел на финишную прямую, однако нужно плотно и жестко двигаться к достижению нынешних тактических целей, одной из которых является формирование рублевого ценообразования и превращению рубля в региональную валюту.Для этого нужно в первую очередь преодолеть сопротивление части представителей финансовых властей России, которые ошибочно полагают, что еще возможно возвращение к господству доллара, считает политолог.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html

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доллар, юань, рубль, ближний восток, россия, новости