https://ukraina.ru/20221019/1039900601.html
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству - 19.10.2022 Украина.ру
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
Россию устроило бы создание международного хаба на Ближнем Востоке, об этом уже ведет переговоры президент РФ Владимир Путин с ближневосточными лидерами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-19T19:45
2022-10-19T19:45
2022-10-19T19:45
доллар
юань
рубль
ближний восток
россия
новости
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По его словам, суть этих переговоров в том, что Москва дает гарантии аравийским монархиям поддержать их устремления в случае уважения российских интересов."Ближний Восток будет пытаться сделать из себя некий независимый хаб, но, совершенно точно, мы можем принудить их к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором рубль принимается наравне с юанем, а доллар потихонечку начинает морщиться", - сказал эксперт.Он отметил, что процесс уже вышел на финишную прямую, однако нужно плотно и жестко двигаться к достижению нынешних тактических целей, одной из которых является формирование рублевого ценообразования и превращению рубля в региональную валюту.Для этого нужно в первую очередь преодолеть сопротивление части представителей финансовых властей России, которые ошибочно полагают, что еще возможно возвращение к господству доллара, считает политолог.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221012/1039657579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
доллар, юань, рубль, ближний восток, россия, новости
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
Россию устроило бы создание международного хаба на Ближнем Востоке, об этом уже ведет переговоры президент РФ Владимир Путин с ближневосточными лидерами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его словам, суть этих переговоров в том, что Москва дает гарантии аравийским монархиям поддержать их устремления в случае уважения российских интересов.
"Ближний Восток будет пытаться сделать из себя некий независимый хаб, но, совершенно точно, мы можем принудить их к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором рубль принимается наравне с юанем, а доллар потихонечку начинает морщиться", - сказал эксперт.
Он отметил, что процесс уже вышел на финишную прямую, однако нужно плотно и жестко двигаться к достижению нынешних тактических целей, одной из которых является формирование рублевого ценообразования и превращению рубля в региональную валюту.
Для этого нужно в первую очередь преодолеть сопротивление части представителей финансовых властей России, которые ошибочно полагают, что еще возможно возвращение к господству доллара, считает политолог.
Полностью интервью Дробницкого
читайте на сайте Украина.ру.