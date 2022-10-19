"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству - 19.10.2022 Украина.ру
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"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству - 19.10.2022 Украина.ру
"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
Россию устроило бы создание международного хаба на Ближнем Востоке, об этом уже ведет переговоры президент РФ Владимир Путин с ближневосточными лидерами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-10-19T19:45
2022-10-19T19:45
доллар
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рубль
ближний восток
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новости
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По его словам, суть этих переговоров в том, что Москва дает гарантии аравийским монархиям поддержать их устремления в случае уважения российских интересов."Ближний Восток будет пытаться сделать из себя некий независимый хаб, но, совершенно точно, мы можем принудить их к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором рубль принимается наравне с юанем, а доллар потихонечку начинает морщиться", - сказал эксперт.Он отметил, что процесс уже вышел на финишную прямую, однако нужно плотно и жестко двигаться к достижению нынешних тактических целей, одной из которых является формирование рублевого ценообразования и превращению рубля в региональную валюту.Для этого нужно в первую очередь преодолеть сопротивление части представителей финансовых властей России, которые ошибочно полагают, что еще возможно возвращение к господству доллара, считает политолог.Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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доллар, юань, рубль, ближний восток, россия, новости
доллар, юань, рубль, Ближний Восток, Россия, Новости

"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству

19:45 19.10.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Россию устроило бы создание международного хаба на Ближнем Востоке, об этом уже ведет переговоры президент РФ Владимир Путин с ближневосточными лидерами, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его словам, суть этих переговоров в том, что Москва дает гарантии аравийским монархиям поддержать их устремления в случае уважения российских интересов.
"Ближний Восток будет пытаться сделать из себя некий независимый хаб, но, совершенно точно, мы можем принудить их к взаимовыгодному сотрудничеству, при котором рубль принимается наравне с юанем, а доллар потихонечку начинает морщиться", - сказал эксперт.
Он отметил, что процесс уже вышел на финишную прямую, однако нужно плотно и жестко двигаться к достижению нынешних тактических целей, одной из которых является формирование рублевого ценообразования и превращению рубля в региональную валюту.
Для этого нужно в первую очередь преодолеть сопротивление части представителей финансовых властей России, которые ошибочно полагают, что еще возможно возвращение к господству доллара, считает политолог.
Полностью интервью Дробницкогочитайте на сайте Украина.ру.
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19:45"Доллар уже морщится": Дробницкий объяснил, как Россия принудит Ближний Восток к сотрудничеству
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